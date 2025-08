El tranquilo paseo de un lince ibérico por un pueblo de Toledo: llegó a descansar en el porche de una casa

Un lince ibérico ha sido avistado recientemente paseando por las calles de una urbanización en Árges, en la provincia de Toledo. La escena, que sorprendió a varios vecinos, quedó registrada en vídeo y se ha difundido por redes sociales, generando asombro y curiosidad ante la presencia de un animal tan singular en un entorno urbano.

El ejemplar, identificado como Uraclio, es un macho de aproximadamente dos años de edad y procedente de la provincia de Guadalajara. Desde hace semanas, técnicos de medio ambiente y agentes forestales de las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha han seguido sus movimientos.

Su recorrido lo ha llevado a varias localidades del este madrileño como Villalbilla, Corpa, Santos de la Humosa y Anchuelo, además de cruzar a territorio castellano-manchego, como es Argés.

Vídeo lince

La Comunidad de Madrid ha confirmado que el animal se encuentra en buen estado físico y que su permanencia prolongada en esta zona indica la existencia de un hábitat adecuado, con suficiente disponibilidad de alimento.

Control ambiental

Este tipo de desplazamientos se considera un indicio positivo en los esfuerzos por recuperar la especie, que aún se encuentra catalogada como peligro de extinción.

Tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Castilla-La Mancha colaboran activamente en el seguimiento de ejemplares como Uraclio, en el marco de una estrategia nacional coordinada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Reintroducción activa

En la actualidad, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de Madrid está ultimando un convenio con Patrimonio Nacional para incorporar los terrenos de El Pardo como zona de reintroducción del lince ibérico. Paralelamente, se están completando estudios de hábitat y viabilidad ecológica exigidos por el grupo de trabajo estatal que lidera este programa.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha también se participa en esta estrategia de conservación, dado que la región es una de las áreas clave en la expansión natural del lince. El territorio castellano-manchego ha servido como zona de paso y asentamiento temporal para varios ejemplares liberados o nacidos en libertad en Sierra Morena, los Montes de Toledo o la Alcarria.

Avance conjunto

Las autoridades medioambientales de ambas comunidades han recordado que, aunque estos encuentros en áreas urbanizadas no son habituales, no deben ser motivo de alarma. Recomiendan a la ciudadanía que, en caso de ver un lince, evite acercarse, no intente alimentarlo ni intervenir, y que informe a los servicios de medio ambiente o al 112.

El caso de Uraclio ilustra cómo la recuperación de esta especie emblemática, una de las joyas de la fauna ibérica, va dando pasos firmes y esperanzadores. A pesar de los desafíos, la colaboración interregional y los programas de conservación están permitiendo que estos felinos vuelvan a ocupar zonas donde llevaban décadas desaparecidos.