Castilla-La Mancha planta a Óscar Puente: sin "garantías" de financiación estable no asumirá rutas de autobús

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha recordado al ministro Óscar Puente, titular de Transportes y Movilidad Sostenible, la disposición favorable de la Junta de Comunidades para asumir algunas rutas de autobuses urbanos durante su discurrir por la región, un proyecto para el que requiere "garantías de financiación".

Hernando ha explicado que estuvo a punto de cerrar un acuerdo con Transportes por unos 13 millones de euros anuales. Antes de la rúbrica, una firma que finalmente no se produjo, la Junta requirió "garantías de que esta financiación no es transitoria".

Hace apenas unas semanas, la entente se truncó por el temor a que el Ministerio decidiera pagar durante "dos o tres años" para después hacer un "si te he visto, no me acuerdo", como ha relatado Hernando.

En todo caso, desde Castilla-La Mancha han recordado al Gobierno central que no pueden gestionar las rutas de autobús "como si fuera una empresa de transportes", dado que "no lo son".

Asimismo, Hernando ha clamado contra un posible recorte de estos servicios públicos a partir del argumento de la falta de "demanda" y la consiguiente imposibilidad de obtener rentabilidad.

"El Ministerio no es una empresa de transportes, tiene que garantizar un servicio público y son más caros en aquellos lugares más remotos", ha insistido el titular regional de Fomento.

El Gobierno regional se aferra al "metabolismo" de cada comunidad autónoma, una idiosincrasia que en el caso de Castilla-La Mancha se caracteriza por su vasta extensión territorial y la dispersión poblacional.

En todo caso, ha exigido al Gobierno central "que no nos amenacen" con la clausura de paradas de autobús, ahora en funcionamiento, en las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete.

Otro desencuentro

La queja de Hernando a Puente no supone un nuevo ejercicio de controversia entre Toledo y Madrid. "No estoy polemizando: si quisiera hacerlo, me dedicaría a escribir tuits", ha ironizado el responsable del Gobierno autonómico.

Como telón de fondo emerge una relación tirante entre ambas administraciones y asuntos pendientes de resolver como el AVE a su paso por la provincia de Toledo, la gratuidad de la AP-41 o el tercer carril de la TO-23 en la capital regional.

Además, Hernando ha urgido al Gobierno central a resolver tanto el mapa concesional del transporte como otros asuntos relacionados con la vivienda. "Aunque estemos a las puertas del verano, estas cosas tienen que hacerse ahora para que funcionen en 2026", ha añadido.