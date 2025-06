Cospedal, sobre el papel de Pedro Sánchez ante la OTAN: "Las palabras se las lleva el viento; lo escrito, escrito está"

La expresidenta de Castilla-La Mancha y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha invitado a los países de la Unión Europea integrados en la OTAN a "tomar decisiones" para reforzar su posición de "actor global" frente a otros competidores.

El aumento en el gasto de defensa, una partida que Cospedal ha definido como "una inversión" que también permite blindar los derechos y valores característicos de Occidente, ha sobrevolado la intervención de la actual vicepresidenta del Real Instituto Elcano en el Seminario Internacional de Seguridad y Defensa.

La reunión, celebrada en el Parador de Toledo, ha supuesto el retorno de Cospedal a la capital regional tras un largo periodo sin actos públicos en este territorio. Además, mañana visitará Villar de Cañas (Cuenca) para participar en un acto sobre el truncado Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Cospedal ha respondido con un "las palabras se las lleva el viento", seguido de un "lo escrito, escrito está" a lo acontecido ayer durante la cumbre que la Alianza Atlántica celebró en la ciudad de La Haya (Países Bajos).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó un documento por el que en la próxima década España se compromete a elevar hasta el 5 % del presupuesto anual el dinero destinado a defensa, aunque en una comparecencia posterior mostró su intención de no ir más allá del 2,1 % del erario.

"No es solo una cuestión de cifras, es de cómo se gasta", ha subrayado la expresidenta de la comunidad autónoma, quien se ha planteado si los europeos "somos capaces" de ceder soberanía a las instituciones comunitarias en aras de una mayor integración en materias de seguridad y defensa.

Cospedal ha afeado la actitud de "yo me voy a separar desde el principio" con que Sánchez se ha presentado ante sus socios en la OTAN. En España, "sabemos que es imposible un acuerdo parlamentario con el Gobierno de coalición que tenemos", ha añadido.

Por tanto, el comportamiento del jefe del Ejecutivo se antoja como una "justificación para adelantarse a algo que no es que no quiere que pase, es que no puede pasar".

La intervención de Cospedal ha abundado en la historia reciente de la OTAN y ha citado al expansionismo de la Rusia de Vladimir Putin y el terrorismo yihadista que ha castigado diferentes ciudades europeas en el último decenio como dos ejemplos de un peligro ya materializado.

El discurso de la titular de Defensa entre 2016 y 2018 también se ha preguntado por los recursos que Europa puede movilizar para hacer frente a esas amenazas. Asimismo, ha exigido una reflexión sobre las capacidades, especialmente en el ámbito de la industria armamentistica, de las que dispone.

Acabar con la dependencia europea en el ámbito de la seguridad encuentra en el populismo su "mayor enemigo". Cospedal ha lamentado cuán "facilísimo" les resulta a estas formaciones el "excitar pasiones ajenas". Frente a esta visión simplificadora, ha remarcado que "la defensa no sale gratis".

Además, la presencia de "personalidades tan especiales" en el escenario internacional, una alusión a Donald Trump, invita a un ejercicio mancomunado desde Europa. Para Cospedal, "el eslogan de America first" es una declaración de intenciones de una Administración ante la que "no hay que plegarse".

Según la jefa del Ejecutivo regional entre 2011 y 2015, "Estados Unidos necesita de su industria armamentística para sus propias necesidades", un argumento que responde a la idea de que el aumento del presupuesto de defensa vaya a favorecer la compra de armas americanas. Al respecto, ha recordado la línea de inversiones con que Bruselas riega proyectos de este tipo en la Unión.