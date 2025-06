El PP de Castilla-La Mancha fuerza a los ediles y diputados del PSOE a posicionarse sobre un adelanto electoral

El PP de Castilla-La Mancha llevará mociones a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales de la región para exigir la convocatoria anticipada de elecciones generales. Las iniciativas apelarán a los concejales y diputados socialistas.

Del mismo modo, la petición se trasladará al pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha en un intento de que Emiliano García-Page, presidente regional, pase "de las palabras a los hechos", ha explicado Paco Núñez, presidente del PP en la comunidad autónoma.

La iniciativa pretende demostrar la "unidad" de la sociedad de Castilla-La Mancha respecto a la conveniencia de convocar elecciones generales. El PP pide a los representantes socialistas "que retiren su apoyo a Sánchez para que el Gobierno caiga ante todos los terribles casos de corrupción".

Núñez ha asegurado que es "absolutamente lamentable" que en España "no se hable de otra cosa que no sea de la corrupción generalizada del PSOE". Según el presidente del PP, "no hay corrillo ni conversación" que no gire sobre alrededor de Santos Cerdán, José Luis Abalos o Koldo García.

Para Núñez, la petición de elecciones "no viene del PP sino de la gran mayoría de nuestros paisanos, del sentir de la calle y del clamor popular".

La presión del principal partido de la oposición trata de contrarrestar el apoyo, aún firme, de los socios que sustentan el Ejecutivo. "Poco podemos esperar de los partidos de la izquierda y de la extrema izquierda".

Un empeño sin respuesta

Núñez ha extendido al conjunto del PP en todo el país el empeño para "acabar con la legislatura", una tarea a la que las mociones también contribuyen.

Desde el PP regional, tratan de "apelar" a las conciencias de los dirigentes socialistas del PSOE de Castilla-La Mancha para "acabar con la agonía de una legislatura corrompida".

La oposición convoca a la federación socialista de la región a "elegir" si quiere estar "con el partido de Sánchez, Ábalos, Santos Cerdán y Koldo" o prefiere quedarse "al servicio de los españoles".

Asimismo, Núñez ha señalado que el sentir favorable de Castilla-La Mancha por un adelanto electoral tiene a Page como posible catalizador. "Está en su mano", ha detallado Núñez en una nueva referencia implícita a los ocho diputados nacionales.

"Empiezo a dudar si realmente Page quiere que haya elecciones generales y que caiga Sánchez", ha añadido. Además, se ha preguntado "qué tiene que esconder" el presidente de Castilla-La Mancha para no tumbar la legislatura.

Núñez ha insistido en Page "tiene la llave y es quien puede utilizarla", por lo que debe "actuar con fuerza".

El eventual apoyo de los dirigentes socialistas al PP provocaría la "inminente caída de Sánchez", un escenario que precipitaría el adelanto electoral. "Los españoles se lo agradecerán", ha concluido Núñez.