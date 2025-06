Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha: "Page es cómplice de este bochorno por no evitarlo en el Congreso"

El PP de Castilla-La Mancha tacha de "vergonzosa" la situación política que sacude España. El líder autonómico de esta formación afea el silencio del PSOE regional y apela, una vez más, a los ocho diputados socialistas en el Congreso de los Diputados, dueños de la llave que precipitaría el final de la legislatura.

"Lo que estamos pidiendo no solo son explicaciones, sino que haya una actuación", ha subrayado Paco Núñez. "Ha pasado ya todo un fin de semana desde que conocimos los últimos audios y no hemos oído la opinión del secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha", ha añadido.

La referencia a Emiliano García-Page ha servido para recordar el silencio generalizado de la federación regional socialista más crítica con su dirección nacional. Desde el jueves, fecha en que se destapó el informe de la Guardia Civil, hasta el mediodía del lunes, pocas voces del PSOE regional se han pronunciado al respecto. Las declaraciones que ha realizado esta mañana el número dos de la formación en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, han elevado el perfil.

Según Núñez, la vida política española transita por el "momento más complicado de los últimos siete años". Frente al deterioro que describe el PP, el tantas veces disonante Page "ha estado todo este tiempo callado, ha anulado agenda y ha desaparecido".

Desde el PP de Castilla-La Mancha advierten del "riesgo para nuestra democracia" y de un escenario que "no se puede tolerar ni un minuto más".

En todo caso, Núñez ha urgido a Page a "que actúe". El líder de la oposición considera que la inacción del barón socialista le "convierte en cómplice de lo que está sucediendo".

La oposición cree que "todo lo que no sea salir a decir que va a acabar con la legislatura" supondría una declaración contraria al ánimo mayoritario de los ciudadanos de la región. "Sabe que no sirve, que al conjunto de nuestros vecinos no le va a valer: supongo que estará meditando esa decisión y que va a salir a decir que se acaba la legislatura", ha sugerido.

El jefe de la oposición regional ha recordado que el presidente de Castilla-La Mancha, a través de los ocho representantes castellanomanchegos en la Cámara Baja, "puede acabar con esta legislatura cuando quiera".

Núñez se refiere a estos ocho diputados como las "herramientas" de las que dispone Page para trastocar los números que permitieron la investidura de Pedro Sánchez en el otoño de 2023 y que, de momento, le mantienen en la Moncloa.

"Se está buscando cómplices en los otros, en los partidos nacionalistas que sujetan al Gobierno. Y lo son. Pero también son cómplices los dirigentes socialistas que pudiendo evitar todo este bochorno, no lo hacen", ha indicado.

Plegarias desatendidas

Desde el inicio de la legislatura, el PP ha interpelado a estos ocho representantes. Ninguna de sus llamadas ha tenido éxito. "Si Page ha permitido que sus ocho diputados voten la amnistía, es cómplice de la amnistía", ha recordado sobre la apuesta legislativa promovida desde el Gobierno que desencalló una compleja negociación.

El escenario que perfilan los populares implica que "Page ponga al servicio de España y no al de su partido" a los representantes de las cinco provincias en la Carrera de San Jerónimo. Tal posibilidad no se ha concretado en ninguna votación reciente, tampoco en las más polémicas.

Paco Núñez junto a Esther Esteban, presidenta de EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM Javier Longobardo

Los populares también discrepan de las intenciones del presidente regional respecto a un hipotético adelanto electoral. "Salió hace unos días pidiendo elecciones, pero no inmediatas". Núñez cree que las quiere "dentro de un tiempo, un poquito antes de las suyas, para que él no se lleve la bofetada por el cabreo con Sánchez".

"Acabamos de ver cómo la corrupción está en las puertas del despacho del presidente del Gobierno", ha detallado Núñez, quien ha enumerado algunos de los supuestos casos que cercan a Sánchez y que se relacionan con "su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado, su primera mano derecha, su segunda mano derecha o el tito Berni".

El argumentario del PP nacional se complementa en la región con el matiz de quienes piden a los críticos que pasen de las palabras a los hechos. "¿Hacen falta más motivos para que la mano derecha de Page [Sergio Gutiérrez] rompa con Sánchez en el Congreso?", se ha preguntado Núñez.

"Me siento legitimado para pedir a Pedro Sánchez que convoque elecciones", ha proclamado.

Sin moción de censura

Alberto Núñez Feijóo y "todo el partido detrás" se afanan en el final del sanchismo. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para acabar con la legislatura".

Sin embargo, el PP no se plantea presentar una moción de censura. En estos momentos, "no es viable", ha remarcado Núñez. Sin los votos suficientes, "solamente serviría para reforzar a Sánchez".

El PP no quiere que esta iniciativa parlamentaria "sirva para lo contrario" de lo que se presente. Núñez alerta de "un efecto búmeran" que ayude "a afianzarse en el poder" al actual presidente del Gobierno.

"Sería un error estratégico". Sin embargo, la actividad política del PP sigue "presionando" tanto a los socios del Gobierno, como al partido del Gobierno para no dilatar más el mandato de Sánchez.

Asimismo, la hipotética llegada del PP al Gobierno central supondría, según Núñez, el final del "chollo" del que disfruta Page y que se concreta en la proyección de la imagen del "socialista bueno", ese que sale, critica y que deja un titular bueno por una crítica dura al presidente del Gobierno, pero que detrás no hay nada".

Un Congreso inminente

Núñez ha presumido de "partido unido y cohesionado" en Castilla-La Mancha. Unos 8.000 afiliados de la región han avalado el liderazgo de Feijóo.

Núñez se ha descartado como posible integrante de la dirección nacional y ha señalado como mejor forma de representación "el mayor número de votos posibles en nuestro territorio cuando lleguen las elecciones generales".

El PP regional confía en que Carmen Fúnez mantenga su puesto. "Está perfectamente cualificada y preparada". Además, será "bienvenido" el aporte que pueda brindar "cualquier otro miembro" que se añada.