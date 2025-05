El absentismo laboral sube al 7 % en Castilla-La Mancha y los empresarios recelan: "No hay catarro que dure 21 días"

La tasa de absentismo laboral en Castilla-La Mancha durante el cuarto trimestre de 2024 alcanzó el 7 %, lo que supone que tal proporción de horas de trabajo no fueron realizadas. El dato es tres décimas más alto que el registrado un año antes. Respecto al conjunto del país, la región se sitúa como una de las mejores en este indicador. Con carácter general, la mitad norte de España falta más al trabajo que la parte sur. La cifra nacional escala al 7,4 %, dos décimas más que en el mismo periodo de 2023.

En el caso de la comunidad autónoma, las situaciones de incapacidad temporal propiciaron una tasa del 5,8 %. Por tanto, el diagnóstico de una dolencia común o una enfermedad profesional, o los accidentes, explican la mayor parte de los casos de absentismo.

Por actividades económicas, la industria ofrece el índice más elevado de inasistencia. El porcentaje de ausencias al puesto profesional en el sector secundario se elevó hasta el 7,8 % en Castilla-La Mancha durante el último trimestre del año pasado. En el caso del sector servicios y de la construcción, las tasas de ausencia se quedaron en el 6,8 %. En las actividades del sector terciario, la comunidad autónoma despuntó como la menos afectada por las jornadas laborales no realizadas.

El Informe trimestral: absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales, publicado por Adecco, señala a las actividades sanitarias y de servicios como las más absentistas en el conjunto del país, con una tasa del 11,4 %. En la industria, los peores datos se registran en el ámbito del suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Aunque el estudio no aporta datos territoriales desagregados en este punto, cabe suponer una traslación aproximada desde el total nacional a los particulares regionales

Asimismo, la investigación confirma la elevada incidencia de la siniestralidad en Castilla-La Mancha, la tercera región con más accidentes de trabajo durante la jornada laboral en el cuarto trimestre del pasado año. Entre octubre y diciembre de 2024, se constataron 270 hechos de este tipo en la comunidad autónoma, un volumen solo superado por los 309 de Baleares y los 289 de Navarra.

La construcción, la industria manufacturera y las tareas del campo fueron, en el conjunto de España, las actividades con mayor incidencia de accidentes.

El estudio elaborado por Adecco destaca los "motivos muy diferentes" que explican las horas no trabajadas y advierte del "error" que supone "equiparar el absentismo con faltas injustificadas". Aunque las espantadas contribuyen a esta estadística, "no son la porción más importante". El informe recuerda que las horas no trabajadas por maternidad y adopción, por permisos remunerados y por conflictividad laboral también se añaden a los registros de absentismo.

Una "lacra" para la patronal

Los empresarios definen el absentismo como "una lacra que llevamos padeciendo bastantes años" y reclaman "una campaña eficaz" de vigilancia que aúne a la Junta de Comunidades, los sindicatos y la propia patronal para dejar de sostener "con el silencio" a los asalariados que esquivan su obligación contractual y "maltratan nuestra sanidad pública y al resto de trabajadores que se ven en la obligación de trabajar por quienes no van".

Desde la patronal toledana achacan la falta de control a la inacción de la clase política y las organizaciones sindicales. "No interesa", arguye Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, quien señala esta realidad como un "debate importante" que las empresas detectan como su primer problema.

Una encuesta realizada por la organización empresarial hace "cuatro o cinco meses" entre un millar de compañías arrojó una conclusión semejante a la que deja el estudio de Adecco: la correlación entre la marcha de la economía y el absentismo. Madruga atisba un aumento "exponencial" de las faltas al trabajo cuando la evolución de la economía es positiva. A partir de la extrapolación de los últimos datos conocidos, en la patronal creen que "puede haber hasta 1,8 millones de personas que no trabajarían en España en todo el año".

Madruga compara el presente con "la situación crítica que vivimos entre los años 2008 y 2010". Entonces, el "miedo" a enfermar de muchos trabajadores por un eventual despido derivó en una situación “injusta”, recuerda el representante de Fedeto. Las ausencias al puesto profesional se desplomaron en aquellos años de gran recesión, "pero tan pronto como la economía empezó a despegar y también después de la pandemia, incluso con una inflación muy grande, los datos volvieron a ser nefastos".

La patronal subraya que "el absentismo no solamente destroza económicamente a las empresas, también organizativamente". Los efectos de estas ausencias repercuten al conjunto de la sociedad. "Tenemos que aguantar unas listas de espera tremendas porque hay mucha gente que no teniendo que estar de baja, lo está", añade Madruga. Entretanto, los médicos, temerosos ante las posibles expresiones violentas y sin forma de "determinar de forma objetiva" el dolor, facilitan una extensión de los partes a partir de la "condescendencia".

Según Madruga, tal situación se extiende en el tiempo por los deficientes controles de la inspección de Sanidad. "Se dirigen a 100 o a 200 ciudadanos, no tiene ningún sentido", añade. El responsable de Fedeto sugiere a la Administración regional que emule el plan de la Xunta de Galicia para el control de bajas. "Vieron cuál era la casuística de las enfermedades y se pusieron a llamar a los enfermos. Y la conclusión fue que, de 30.000 bajas analizadas, unas 13.500 bajas se consideraron fraudulentas".

Bajas tras festivos

Fedeto plantea medidas que no perpetúen un desequilibrio del que "muchos que se están aprovechando". Madruga desgrana cómo las bajas se producen, "fundamentalmente, después de un día festivo". Muchas son "bajas cortas" que se inician en "lunes, el primer día de la semana". La patronal considera "que hay indicios más que suficientes para que se pueda actuar y que Sanidad de un paso al frente e investigue".

Al mismo tiempo, el representante de los empresarios critica la tibieza de Gobierno y sindicatos al respecto. El tabú "protege a aquellos trabajadores que, con su actuación fraudulenta, demuestran que no lo son".

La patronal no comparte la decisión del Ministerio de Trabajo de "prohibir que pueda haber ningún tipo de despido con las bajas". Se trata de una medida que "no nos deja actuar de ninguna de las maneras". Madruga resume el sentir del empresariado: "No queremos despedir a nadie que esté de baja, pero no hay catarro que dure 21 días, con esa duración es una gripe tremenda o, peor, una neumonía".