La desagradable experiencia de un senador socialista en el Espanyol-Barça: "Mi hijo ha terminado llorando"

Ver a tu equipo de fútbol favorito en directo en el partido en el que gana la liga. Este es el sueño de cualquier niño que el senador socialista y alcalde de La Roda (Albacete), Juan Ramón Amores, intentó que se convirtiera en realidad para su hijo en el RCD Espanyol-FC Barcelona de este jueves. Sin embargo, el plan se truncó cuando los miembros que controlaban los accesos de Cornellá-El Prat se negaron a que el menor de 11 años pudiese acceder al estadio con la equipación del club blaugrana.

El propio Amores, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y primer senador en alcanzar el cargo con esta condición, ha relatado en sus redes sociales los detalles de esta desagradable experiencia que según cuenta terminó con su hijo "llorando" y él "impotente porque mi voz no me dejaba discutir".

Todo ocurrió cuando padre e hijo llegaron a la puerta del estadio del RCD Espanyol en el que iba a ser el primer partido de La Liga que el joven viese en directo. Para ello, se había vestido con el pantalón corto y la camiseta del FC Barcelona, aunque esta la llevaba tapada con una sudadera.

Al llegar a la puerta, Amores afirma que el equipo de seguridad no les dejó entrar porque su hijo llevaba los colores del equipo visitante. Esta situación llevó al pequeño y a su padre a tomar la decisión de "quedarse en calzoncillos" y "taparse con un chubasquero".

"Ha guardado la equipación en la silla de ruedas y no ha sido suficiente. Querían que la tirara a la basura y yo me he negado", continúa contando Amores, quien lamentaba que lo que en principio apuntaba a un plan perfecto acabase con el niño "llorando" y él "impotente" por no poder discutir ante los problemas en la voz que le acarrea su enfermedad.

Abro hilo de denuncia:

Hoy he llevado a mi hijo de 11 años a su primer partido de @LaLiga y no nos han dejado entrar. El equipo de seguridad del @RCDEspanyol no ha dejado pasar a mi hijo porque debajo de la sudadera llevaba la camiseta del @FCBarcelona_es y un pantalón corto. — JUAN RAMON AMORES (@jramoresAlcalde) May 15, 2025

"La mejor liga del mundo?? ¡Mis narices! Se habla de racismo, de homofobia, del respeto al árbitro, de lo que se vive en las gradas del deporte de formación… pero no poder ir con tu hijo al fútbol con su camiseta es LAMENTABLE!", se quejaba, al tiempo que compartía este hilo en la red social X, entre otros, con la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el presidente del Consejo Superior de Deportes, Álvaro Uribes o el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

Juan Ramón Amores terminaba su exposición con una reflexión sobre esta desagradable experiencia: "No sé si mi hijo volverá a un estadio con el miedo que ha pasado hoy. Desde luego yo me siento orgulloso de que haga natación. Desde luego a mí hoy me cuesta explicarle porqué no ha podido entrar al fútbol y qué hemos hecho mal después de 6 horas de viaje".

Un alcalde luchador y reivindicativo

Juan Ramón Amores fue diagnosticado de ELA en 2015, cuando era director general de Deportes en el primer Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. En las elecciones municipales de 2019, se presentó como candidato del PSOE a la Alcaldía de su pueblo, La Roda, donde sacó mayoría absoluta con el 74 % de los apoyos.

En los comicios de 2023, se presentó a la reelección y cosechó unos números similares a los de cuatro años atrás manteniendo una mayoría absoluta de 10 concejales y convirtiéndose, además, en el primer senador con ELA que alcanzaba la Cámara Alta.

Una década después de hacer pública su enfermedad y a pesar de que la enfermedad hace cada vez más mella en su físico, Amores se ha destacado como un político luchador y reivindicativo como demostró en su intervención en el Senado en enero del 2024 para defender el acuerdo casi total de la Cámara -solo se desmarcó Vox- que eliminaba la palabra "disminuido" del artículo 49 de la Constitución Española.