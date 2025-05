Padilla celebra el rechazo al blindaje del trasvase: "Por no callarse Page, Castilla-La Mancha gana"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha exigido este miércoles que se apliquen de manera inmediata los caudales ecológicos en el río Tajo, tal y como establece la reciente sentencia del Tribunal Supremo, dejando en el aire su implantación progresiva hasta 2027, tal y como tenía previsto el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Una decisión judicial que, según ha dicho, "respalda de forma clara las alegaciones planteadas por Castilla-La Mancha" en el tercer ciclo de planificación hidrológica.

Padilla ha defendido que esta sentencia es la sexta que refrenda la necesidad de garantizar los caudales ecológicos en todas las masas de agua del Tajo y ha lamentado que el Ejecutivo nacional aún no los haya aplicado de forma efectiva. "El retraso en el cumplimiento ha provocado una sentencia todavía más contundente que las anteriores", ha señalado, advirtiendo de que "dilatar las reglas de explotación tiene consecuencias".

Por ello, ha reclamado que el Gobierno de España "aplique ya" la sentencia, algo que Castilla-La Mancha solicitará durante el periodo de alegaciones abierto para el primer decreto que regula las nuevas reglas del trasvase en 2025.

Jesús Hellín (Europa Press) El PSOE y sus socios tumban en el Congreso la propuesta de Murcia de blindar por ley el trasvase Tajo-Segura

En este contexto, Padilla ha valorado el rechazo expresado este martes por el Congreso de los Diputados a la proposición de ley presentada por la Asamblea Regional de Murcia para blindar el trasvase Tajo-Segura, una iniciativa que fue tumbada con los votos en contra del PSOE, Sumar y sus socios, y el apoyo del PP, Vox y UPN. Podemos se abstuvo.

La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha celebrado que la moción murciana no saliera adelante "gracias a que el presidente Page no se ha callado". "Por no callarse, ayer no salió adelante una moción que quería condenarnos a una situación hídrica insostenible. Por no callarse, se ha conseguido una sexta sentencia que nos da la razón", ha subrayado.

"Núñez no rechista"

En contraste, ha acusado al presidente regional del PP, Paco Núñez, de "no rechistar" y no posicionarse en contra de la propuesta defendida por su partido en la Cámara Baja. "Nunca vamos a conocer un WhatsApp diciéndole que se calle", ha ironizado Padilla al hilo de los mensajes que se han filtrado, en los que Pedro Sánchez le pedía a José Luis Ábalos que Page dejase de "tocar los cojone".

"Núñez no rechista. No le hemos oído decir nada, lo que muestra que tiene una debilidad absoluta y ninguna autonomía. Tiene la mirada puesta no en Castilla-La Mancha, sino en el congreso del PP de julio, porque después se supone que vendrán los congresos regionales", ha lamentado, insinuando que su silencio obedece a no querer incomodar a la dirección nacional y garantizarse su liderazgo autonómico.

Padilla ha sido especialmente crítica con la postura hídrica del PP y del presidente murciano, Fernando López Miras, a quien ha acusado de alimentar una "falsa realidad" con su discurso en el Congreso. "Pretendían volver al Memorándum de 2014, que condenaba a Castilla-La Mancha a limitar nuestro desarrollo. Un memorándum que aquí conocemos como el de la vergüenza", ha dicho. ¿Que Murcia siga ampliando sus regadíos y manteniendo un consumo excesivo? ¿Y que Castilla-La Mancha siga limitando su desarrollo y abasteciendo a los ribereños con camiones cisterna? El PSOE ha votado que no".

En su intervención, la portavoz del Ejecutivo regional ha recordado los datos de superficie de regadío respecto al total de cultivos: un 16 % en Castilla-La Mancha, frente al 38 % en Murcia y el 52 % en la Comunidad Valenciana. "Se ha acabado la desigualdad y se han acabado los privilegios", ha sentenciado.

Además, ha defendido que "con la sexta sentencia del Supremo, el Pacto Regional por el Agua y la Directiva Marco" ha llegado el momento de “reducir el trasvase y apostar definitivamente por las desaladoras”. “El Gobierno de España ha invertido más de 800 millones en desaladoras, que hemos pagado entre todos. Lo que hay que hacer es ponerlas a funcionar, aunque el agua les salga más cara y no al precio tirado del trasvase", ha remarcado.