La diputada del PP Carmen Fúnez carga contra Óscar Puente desde un tren paralizado: "Que nos traten con dignidad"

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, la ciudadrealeña Carmen Fúnez, ha compartido en redes sociales un vídeo lamentando estar entre los afectados por los parones en la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía este domingo. Una situación que dejó atrapados durante horas a 10.700 viajeros en un total de 30 trenes y que se produjo por varios robos de cable en la provincia de Toledo y el "enganchón" de un tren Iryo con una catenaria

La 'popular' ha cargado contra el presidente del Gobierno, acusándolo de "dejar tirados a más de 6.300 viajeros de AVE sin ninguna solución".

Según ha detallado, su tren AVANT salía de la estación de Puertollano a las 19.05 horas de la tarde para llegar a Madrid hora y media después. Sin embargo, a las 23 horas seguían "tirados en la línea de tren" y acabó llegando a su destino pasadas la 1 de la madrugada.

Sánchez nos deja tirados a más de 6.300 viajeros de AVE sin ninguna solución.



La falta de seguridad de la infraestructura es responsabilidad del ministerio. Se muestra como víctima quién tiene responsabilidad en evitar el problema. pic.twitter.com/VyJWvID3Do — Carmen Fúnez (@carmenfunezdg) May 4, 2025

"Desde el Ministerio no nos han dado ninguna respuesta a la situación que estamos viviendo. No queremos que nos digan si han robado o no el cable, sino que nos traten con dignidad y nos lleven a nuestro lugar de destino lo antes posible", ha criticado.

Fúnez ha pedido explicaciones sobre el motivo por el que no han impedido que los trenes saliesen de su destino "si a las 18 horas ya conocían que el cable había sido robado". "¿Por qué no han puesto a disposición de los pasajeros autobuses u otros medios de comunicación para llevarnos a nuestros lugares de destino?", ha preguntado.

Por último, ha apuntado hacia el Ministerio de Transportes y el ministro del ramo, Óscar Puente, como "responsables". "Las víctimas somos nosotros y no ellos. No han garantizado la seguridad de una línea que hace años era la envidia de todos los españoles y que hoy es un auténtico desastre", ha sentenciado.