El PSOE acusa a Paco Núñez de "cobardía política" por no posicionarse sobre los nuevos recortes del trasvase

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha acusado al presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, de "cobardía política" por no haberse pronunciado aún sobre el borrador de las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura, presentado esta semana por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), el dirigente socialista ha afeado a Núñez que lleve "cinco días sin valorar los cambios de reglas del trasvase que sí afectan directamente a Castilla-La Mancha".

"No se atreve a llevar la contraria a Génova o al PP de Levante aunque sea en favor de Castilla-La Mancha", ha afirmado Gutiérrez, quien ha calificado como "curioso" el silencio del presidente de los populares castellanomanchegos, del que ha recordado que "intenta regionalizar siempre lo que sucede en el mundo (pandemia, guerra de Ucrania, aranceles, hasta Venezuela…)".

Es un silencio lleno de cobardía… — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) May 2, 2025

Además, le ha reprochado que no haya aprovechado su asistencia al Congreso del Partido Popular Europeo celebrado esta semana en Valencia para entregar el pacto regional del agua ni a Alberto Núñez Feijóo ni al presidente valenciano, Carlos Mazón, tal y como reclama insistentemente que haga Emiliano García-Page con Pedro Sánchez. "¿Por qué no se lo ha dado?", ha planteado Gutiérrez.

Las nuevas reglas de explotación del trasvase propuestas por el Miteco, presentadas este martes en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, plantean una reducción paulatina de los envíos de agua desde los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía, pasando de una media histórica de 330 hm³ al año a 193 hm³ en 2027.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado el borrador como una "decisión valiente" que, según la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, reconoce por fin que el actual modelo de trasvase es "insostenible".

En declaraciones realizadas este miércoles en Toledo, Gómez destacaba que las nuevas reglas priorizan el uso del agua en la cuenca cedente, permiten el desarrollo de los municipios ribereños y garantizan los caudales ecológicos del Tajo. No obstante, dejaba claro que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page "no se conforma" con esta reforma y continuará luchando por elevar el volumen mínimo no trasvasable de los embalses de 400 a 600 hm³.

También ha anunciado la próxima convocatoria de la Mesa del Agua para debatir con los partidos políticos, asociaciones agrarias y resto de interesados la postura de Castilla-La Mancha durante el periodo de información pública del primer real decreto que concretará las nuevas reglas del trasvase durante este año 2025.

De cara a esa Mesa del Agua, la consejera pidió al PP y a Vox que "se retraten" y digan claramente si apoyan las nuevas reglas o si siguen defendiendo el Memorándum firmado en 2015 por María Dolores de Cospedal.

Mientras tanto, Paco Núñez no ha valorado directamente el contenido del borrador del Miteco, aunque sí ha abordado la cuestión del agua durante su participación en el Congreso del Partido Popular Europeo celebrado en Valencia.

Allí ha defendido que el agua debe ser "un elemento clave para nuestra tierra" y ha asegurado que el PP seguirá trabajando en Europa para garantizar este recurso. "Somos una tierra que cada vez tiene más dificultades, donde nuestros agricultores y ganaderos necesitan tener un uso del agua que pueda garantizar el futuro de sus explotaciones", ha afirmado.