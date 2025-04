Suspendidas las clases y la actividad sanitaria para este martes en toda Castilla-La Mancha tras el apagón

Toda la actividad docente y sanitaria de toda Castilla-La Mancha programada para mañana, martes 29 de abril, se ha suspendido tras el reciente apagón de luz, según han avanzado fuentes del Gobierno regional.

En esta misma línea, el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha informado que "ante la incertidumbre de saber cuándo se puede restablecer en su totalidad el servicio eléctrico ", se ha tomado la decisión de cancelar toda la actividad lectiva pública en toda la región.

Al ser preguntado por si afectará solo a primaria o infantil, Pastor ha incidido que "la suspensión será a todos los niveles, incluida también la universidad, se lo comentaré ahora al rector de la universidad y también a las organizaciones sindicales para que finalmente entiendan".

Solo será el turno de mañana

Pastor ha incidido que esta suspensión solo afectará al turno de mañana y en el caso de centros públicos, decisión que se trasladará también a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y a los sindicatos. "Es verdad que hay parte de la actividad lectiva que se desarrolla por las tardes, en todo caso son enseñanzas no obligatorias y hay margen. Para el turno de tarde, tendremos más tiempo para saber qué podemos hacer cuando tengamos conocimiento de ese restablecimiento", ha aclarado el consejero.

"Hemos tomado la decisión de mañana no prestar servicio educativo en nuestros centros porque también hay que evaluar también las consecuencias que puede tener no solamente la actividad lectiva pura y dura; por ejemplo, el transporte, el comedor escolar, el funcionamiento de calderas o servicios de aire acondicionado", ha explicado el consejero.

En cuanto al restablecimiento de la electricidad, el consejero ha apuntado que será "desigual" en toda la comunidad.

Actividad sanitaria también suspendida

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha indicado que tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) han decidido "suspender toda la actividad, aunque vamos a mantener la actividad urgente y la actividad que no se puede desprogramar".

"Pedimos a la población que si tienen alguna actividad programada que no se preocupe que se la vamos a reprogramar pero que no acuda porque seguramente no vamos a poder atenderles", ha esclarecido Sanz.

El responsable de Sanidad en la región ha precisado que este dictamen obedece a tres asuntos principales: "Uno, mantener los grupos electrógenos con la menor actividad posible para que el consumo aguante. Dos, para que no llenemos los centros de las personas que no van a tener que recibir atención crítica, como estamos diciendo, de manera natural. Y tres, también por evitar mucho desplazamiento en torno a las comunicaciones, sobre todo en los centros que más gente soportan".

En torno a la situación actual de los hospitales del SECAM, Sanz ha celebrado que no ha habido incidencias de ningún tipo. "Al principio Toledo tuvo alguna incidencia, pero enseguida se repuso porque recargamos las bombas que eran necesarias y también decirles de centros hospitalarios en este momento, donde ya tenemos alguna aportación eléctrica, algún suministro eléctrico, es en Talavera de la Reina donde está empezando a funcionar con una mínima normalidad", ha concluido.

