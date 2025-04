"En Noblejas, más putas que tejas": un alcalde del PSOE pide disculpas por el refrán que utilizó sobre su propio pueblo

Agustín Crespo, el histórico alcalde del PSOE en Noblejas (Toledo) que lleva en el cargo 42 años, se ha disculpado por lo que considera una "desafortunada y descontextualizada" participación en un programa de radio de la Cadena SER en el que cuestionado por si sabía algún refrán pronunció uno en el que su localidad es protagonista: "En Noblejas, más putas que tejas".

En un extenso comunicado, el regidor socialista ha transmitido sus "más sinceras disculpas" a "aquellas personas que han podido sentirse contrariadas, molestas o incómodas" por "una sucesión de episodios desafortunados" que comienzan con "una conversación a pie de micrófono en un programa de marcada línea cómica" y que en su opinión "ha servido para impulsar un ejercicio de desprestigio hacia Noblejas, fundamentalmente, y hacia las mujeres de nuestro pueblo".

El alcalde noblejano ha explicado que el pasado domingo, cuando paseaba por las inmediaciones de los estudios de la SER en la Gran Vía de Madrid, se topó con el cómico Manuel Burque, quien estaba realizando en directo la sección 'Las preguntas de Burque', que se emite en el programa A vivir que son dos días, presentado y dirigido por el periodista Javier del Pino.

"El humorista me pregunta si sabía algún refrán y de forma natural respondí con una frase conocida por todos los que somos de Noblejas y que, aunque no nos sentimos para nada orgullosos de ella, es comentada tanto en ámbitos familiares como colectivos", explica.

A partir de ahí, agrega que se produjo "un intercambio dialéctico casi provocativo por parte del cómico, tal y como puede escucharse".

En ese sentido, lamenta que "se ha intentado presentar esta contestación como una suerte de insulto a las mujeres de Noblejas o como si de mí partiera ese calificativo a las mujeres, cuando en absoluto es así".

De hecho, ha reivindicado que en sus más de cuatro décadas de trabajo al frente del Ayuntamiento -ha ganado todas las elecciones municipales celebradas desde 1983- atesora un "especial orgullo" por "haber sido testigo y protagonista del ingente trabajo desplegado en lo que a las políticas de igualdad y defensa de las mujeres se refiere".

No obstante, el alcalde noblejano ha reiterado sus disculpas por lo que considera "un desatino, una confusión y la constatación de que hay frases tan arraigadas en nosotros mismos que no somos conscientes de cómo pueden ser percibidas por la sociedad hoy en día".

El PP pide su suspensión

Jiménez ha publicado este comunicado después de que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Noblejas, Castellar García pidiera al PSOE que "suspenda de militancia" al alcalde por unas manifestaciones que consideraba "machistas y fuera de lugar", y que a su juicio demuestran que el primer edil "no tiene respeto ni por las mujeres ni por las vecinas de su propio municipio”.

García, ha lamentado que los ciudadanos de Noblejas sientan “vergüenza” por el comportamiento del alcalde, "una persona que ha demostrado que no cree en la igualdad y tampoco respeta a las mujeres”.

"Espero que el PSOE actúe con coherencia y suspenda de militancia a Agustín Jiménez si no quiere perder toda la credibilidad en su lucha contra la violencia, tanto física como verbal”, ha asegurado la portavoz popular, quien ha asegurado que "el alcalde ya fue condenado por agredir a una concejal de su propio partido en el año 2008".

Polémica

Esta polémica se ha desencadenado después de que el pasado domingo, Agustín Jiménez fuera una de las personas a las que Manuel Burque preguntó en directo durante su sección en el programa matinal de la SER.

Tras ser preguntado por si conocía algún refrán y pronunciar la frase que tanta cola ha traído, Burque se mostraba sorprendido y catalogaba el dicho como "muy localista y un poco feo" a lo que el alcalde puntualizaba: "No, yo soy el alcalde de Noblejas y no me importa".

Al conocer que era el regidor del pueblo, Javier del Pino puntualizaba que igual era el momento de "trabajar por erradicar ese refrán" a la vez que Burque le proponía "hacer una ley" para quitarlo o, al menos, introducir una nota al pie.

Aunque Jiménez insistió en que "es un refrán del siglo XVII que viene en el libro de refranes y no pasa nada", finalmente propuso cambiarlo por otro en un tono más positivo: "En Noblejas, más gente buena que tejas".