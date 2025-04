El PSOE CLM ofrece rebajar a 55 la horquilla de diputados y no cambiar la ley electoral sin el PP para desbloquear el Estatuto

Nueva intentona del PSOE de Castilla-La Mancha para desbloquear el nuevo Estatuto de Autonomía. Los socialistas han anunciado que inmediatamente después de Semana Santa convocarán la Comisión de Asuntos Generales en las Cortes regionales para continuar con la tramitación de la reforma estatutaria incluyendo tres enmiendas que, a su juicio, dejan "sin excusas" al PP para apoyarla.

Según han avanzado durante un desayuno informativo el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, una de esas enmiendas rebaja de 59 a 55 diputados el número máximo de diputados regionales en la futura horquilla que marcará el renovado Estatuto.

Las otras dos enmiendas blindarán que, a partir de ahora, la ley electoral autonómica solo pueda modificarse con una mayoría cualificada de tres quintos en la Cámara -por lo que nunca podría hacerse sin el acuerdo de PSOE y PP- y que la actualmente vigente no se cambie en ningún caso antes de las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2027.

"¿Qué excusas va a tener ahora el PP para no firmar? No se subirán diputados si el PP no quiere, ni hoy ni nunca", ha señalado Gutiérrez, que también ha añadido: "Estamos seguros que si el PP no vota este Estatuto es porque Paco Núñez no tiene fuerza ni en Génova ni en Castilla-La Mancha".

