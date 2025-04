El PP muestra su voluntad para negociar el Estatuto de Castilla-La Mancha: "Escucharemos la propuesta del PSOE"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha mostrado la voluntad de su partido para seguir negociando con el PSOE de Castilla-La Mancha un nuevo Estatuto de Autonomía "centrado en lo importante y que proteja nuestra historia como castellanomanchegos".

Así lo ha expresado este jueves después de las declaraciones del secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, adelantando la intención de convocar la Comisión de Asuntos Generales en las Cortes regionales inmediatamente después de Semana Santa para continuar con la tramitación de la reforma estatutaria.

Según Agudo, el PP "siempre ha estado y va a seguir estando en la negociación del Estatuto", ya que el partido ha participado en todas las reuniones a las que ha sido citado por el PSOE. Y ha asegurado que entre las prioridades del PP están "la mejora de la sanidad, los servicios sociales y la educación, la dignificación del trabajo de los agricultores y ganaderos y la defensa del agua para el campo".

"Nuestra voluntad va a ser negociar un Estatuto de Autonomía bueno. Vamos a escuchar la propuesta, que esperamos que sea clara. Después se evaluará la conveniencia para la región", ha explicado.

Por último, ha asegurado que el PP lleva "mucho tiempo" en la negociación, trabajando "de la mano de los colectivos y las entidades sociales de Castilla-La Mancha con voluntad de que el trabajo salga adelante y llegue a buen puerto".

El PSOE incluirá tres enmiendas

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el PSOE tratará de continuar con la tramitación de la reforma estatutaria incluyendo tres enmiendas que, a su juicio, dejan "sin excusas" al PP para apoyarla.

Una de las enmiendas rebaja de 59 a 55 diputados el número máximo de diputados regionales en la futura horquilla que marcará el renovado Estatuto. Las otras dos enmiendas blindarán que, a partir de ahora, la ley electoral autonómica solo pueda modificarse con una mayoría cualificada de tres quintos en la Cámara -por lo que nunca podría hacerse sin el acuerdo de PSOE y PP- y que la actualmente vigente no se cambie en ningún caso antes de las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2027.

"¿Qué excusas va a tener ahora el PP para no firmar? No se subirán diputados si el PP no quiere, ni hoy ni nunca", ha señalado Sergio Gutiérrez. "Estamos seguros de que si el PP no vota este Estatuto es porque Paco Núñez no tiene fuerza ni en Génova ni en Castilla-La Mancha", ha valorado.