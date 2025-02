A Buxadé le parece "maravillosa" la ruptura de Vox con el PP en Ciudad Real: "No podemos aceptar la deslealtad"

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha bendecido la ruptura de su partido con el PP en Ciudad Real después de que el alcalde 'popular' Francisco Cañizares, no cediese a la pretensión de su socio de gobierno de retirar un cuaderno que se regala a los niños que visitan el Ayuntamiento donde aparecen diferentes tipo de familia, algunas formadas por parejas homosexuales.

"Me parece maravilloso. Nosotros somos estables y somos leales. Si otros no son leales, pues tendrán que asumir los riesgos", ha asegurado Buxadé este viernes durante una visita a la localidad toledana de Pulgar.

Buxadé ha cargado contra la postura del PP, al que ha responsabilidad de haber hecho saltar por los aires el pacto de Gobierno: "No podemos aceptar la deslealtad de un socio de gobierno que sabe perfectamente cuáles son los pactos, las coaliciones, las condiciones y lo que piden los vecinos de Ciudad Real".

Respecto al detonante de la ruptura, ese cuaderno de mandalas con diferentes tipos de familia, ha asegurado que "los vecinos de Ciudad Real no quieren esos folletos y esas cosas que no tienen nada que ver con lo que es la preocupación de los vecinos".



Por último, Buxadé ha sido preguntado por la posibilidad de que se puedan producir más rupturas de este tipo en las ciudades y diputaciones donde Vox gobierna en coalición con el PP. En este sentido, ha repetido que "Vox quiere trabajar para los vecinos en el ámbito municipal" pero que no aceptarán "la deslealtad, el engaño y la estafa".