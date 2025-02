Castilla-La Mancha premiará a la cineasta Icíar Bollaín y a Cruz Roja por su compromiso con la igualdad

El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá este año el IX Premio Internacional a la Igualdad de Género 'Luisa de Medrano' a la cineasta Icíar Bollaín y a Cruz Roja España por su fuerte compromiso con la igualdad, con el movimiento feminista y con la lucha contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Igualdad, Sara Simón, que ha indicado que los galardones se entregarán en el acto institucional que el Ejecutivo autonómico celebrará el viernes 7 de marzo en Consuegra (Toledo), donde serán reconocidas una docena de mujeres, asociaciones, colectivos y entidades.

Simón ha indicado, durante la presentación de la campaña institucional que se va a poner en marcha con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que Icíar Bollaín será galardonada en la categoría de 'trayectoria personal' por la manera en la que "visibiliza a mujeres, cuenta historias bajo su mirada y lucha a través del cine contra la violencia de género llamándola por su nombre".

Bollaín participó en la creación de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales y ha dirigido películas como Flores de otro mundo, Te doy mis ojos o Soy Nevenka, en las que cuenta la historia de mujeres inmigrantes en España y pone sobre la mesa problemas como la violencia machista o la violencia sexual y el abuso de poder.

Por su parte, Cruz Roja España será galardonada en la categoría 'entidad' por la manera en la que desde hace casi dos décadas desarrolla planes de igualdad en la organización y por promover la protección de las mujeres dentro y fuera de nuestro país, con especial atención a la violencia de género.

Reconocimientos provinciales

En cuanto a los reconocimientos provinciales, Simón ha detallado que en Toledo serán reconocidas Irene Huertas Sánchez, primera mujer guardia civil castellano-manchega en el cuerpo TEDAX, y la iniciativa 'Ciencia a la Carta', que apuesta por la divulgación científica inclusiva.

En la provincia de Cuenca, serán galardonados Consuelo Navarro Fernández, por sus más de 30 años de experiencia en el empoderamiento de la mujer rural, y el innovador proyecto 'Vidartis', que fusiona arte y agricultura.

En Ciudad Real, serán reconocidos Miriam Gómez Peralta, una referencia en el mundo del interiorismo gracias a su estudio Mimesis y a su gran presencia en redes sociales, y el proyecto La Bola de Cristal S.L., que desarrollando un plan de igualdad que se refleja en sus actividades lúdico-educativas y colaboraciones con centros de la mujer.

En Guadalajara, el premio será para María Antonia Cuadrado Marina, presidenta de la Asociación Amigos de la Biblioteca, y el programa 'Contra la Trata y la Explotación Sexual' que se desarrolla desde Guada Acoge, ofreciendo una destacable intervención sociojurídica y social destinada a proteger a las mujeres víctimas de estas formas de violencia.

Por último, en Albacete serán galardonados María Luisa Calonge Olmedo, fundadora de la asociación de mujeres empresarias de Villarrobledo, y el proyecto 'Aguja Solidaria', un espacio de encuentro y formación para mujeres, utilizando la costura como herramienta para la reinserción laboral y la sensibilización en materia de igualdad.

'Construyendo igualdad'

La consejera ha explicado que este año el lema de la campaña es 'Construyendo igualdad', que "se expresa en gerundio porque persigue el objetivo de poner en valor las políticas y los avances en igualdad que estamos logrando", aunque ha señalado que "queda camino por recorrer".

"Todos y todas construimos igualdad y el camino hacia la meta nos dice que esa construcción debe empezar en la base, en las escuelas, en cada persona. Por eso añadimos 'el futuro que quieres empieza en ti'", ha afirmado.

En cuanto a la imagen de la campaña, una mujer científica, Simón ha indicado que se ha elegido esa porque "nos hacen falta más mujeres ingenieras, matemáticas o tecnólogas" y porque "estos ámbitos representan bien el efecto de los roles y estereotipos de género, interiorizados desde la infancia".

"Debemos trabajar para que ninguna niña o mujer renuncie a sus sueños, a una vida profesional plena en la que encuentre opciones de desarrollo, valoración y reconocimiento. Una vida en corresponsabilidad de cuidados junto a los hombres. De todo esto es de lo que debemos seguir hablando en el 8 de marzo", ha remarcado la consejera.

En relación con el contexto internacional, Sara Simón ha pedido al conjunto de la sociedad, a empresas y entidades, "que no renuncien a los principios de igualdad" y que "no se dejen llevar por las corrientes populistas y de extrema derecha", recordando que "el feminismo es el camino" y que "la igualdad no va en contra de nadie, sino a favor de todo".

La consejera ha asegurado que el Gobierno regional va a apoyar y a acompañar al movimiento feminista en las calles, en unos días en los que, desde la Consejería de Igualdad, a través de los centros de la mujer, se participa en la organización de 1.045 actividades.