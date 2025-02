Las dos personas que aspiran a sustituir a Fernando Mora como diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha

Esta semana, el PSOE de Castilla-La Mancha deshojará definitivamente la margarita para dar a conocer quién ocupará el puesto en las Cortes regionales que deja vacante Fernando Mora, diputado que el pasado jueves anunció por sorpresa su renuncia.

En una rueda de prensa que ha servido de despedida del cargo para Mora, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha avanzado que la noticia no tardará en conocerse y que en cualquier caso, seguirán escrupulosamente el orden de la lista electoral con la que el PSOE concurrió por la provincia de Toledo en las elecciones autonómicas de 2023.

Según esa papeleta, la primera en tener derecho a la vacante es Silvia Fernández, actual delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en la provincia de Toledo y exalcaldesa de Seseña por su condición de número seis. En el puesto siete la sucede Álvaro Toconar, secretario general de Juventudes Socialistas en Castilla-La Mancha, quien accedería al cargo en el caso de que Fernández renunciara.

Por su parte, Fernando Mora ha reiterado que su decisión de dejar de formar parte del grupo parlamentario socialista se debe a motivos meramente personales. Concretamente, ha destacado que ahora sus planes pasan por pasar más tiempo con su mujer.

"Se jubiló hace 15 meses y creo que me debo a ella. Se ha ocupado de criar a mis hijos más que yo y creo que la política nos ha robado mucho tiempo", ha asegurado Mora sobre su esposa Josefina García-Page, hermana del presidente de la Junta.

Mora, de 66 años, ha desvelado en su comparecencia que había muy pocas personas que conocían la decisión que trasladó el jueves. De hecho, con sus compañeros del grupo parlamentario la compartió en la reunión previa al pleno porque "no quería irme a la francesa".

Precisamente, el presidente García-Page fue "el primero" al que Mora comunicó su idea de dejar el parlamento autonómico. No en vano, ha asegurado que "llevamos tanto tiempo juntos que no hace falta que nos digamos nada, con mirarnos sabemos lo que estamos pensando".

Fernando Mora y Emiliano García-Page tras la última intervención del diputado socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En ese momento en el que comunicó su adiós, el presidente castellano-manchego fue el primero en levantarse y acudir a su encuentro cuando bajaba de la tribuna. "Me dio un abrazo y me preguntó que dijo, ¿te has emocionado, verdad?", ha explicado Mora.

Dejará su acta el 1 de marzo

Técnicamente, Fernando Mora será diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha hasta el 1 de marzo, día en que entregará su acta y cerrará un capítulo en la sede del parlamento castellano-manchego. Pese a ello, ha remarcado que esto no significa que se vaya a jubilar: "Seré político toda mi vida. Al mundo de la política llegué de manera vocacional y sigo creyendo en ella". porque llegó de manera vocacional y cree en ella.

En este sentido, Sergio Gutiérrez ha defendido que el partido se siga "aprovechando" del "caudal de sabiduría" del que ha sido "uno de los pilares que ha sustentado la activdad del PSOE en las Cortes y en el conjunto de la región".

Por ello, continuará al frente de su labor orgánica como secretario de Estudios y Análisis Estratégicos, según ha confirmado el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, colaborará en la coordinación institucional e incluso pondrá voz a la Ejecutiva regional en algunas ruedas de prensa.