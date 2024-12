Núñez desvela que el PSOE se niega a pactar una carta de apoyo a los 74.000 mutualistas de Castilla-La Mancha

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado públicamente este jueves que el PSOE ha rechazado pactar con el Grupo Popular en las Cortes autonómicas una declaración institucional de apoyo a los 74.000 mutualistas de la región que pueden ver perjudicada su atención sanitaria por el posible cierre de Muface.

Un día después de la movilización que este miércoles sacó a la calle a muchos afectados para apoyar las protestas convocadas por los sindicatos en toda Castilla-La Mancha, el líder de los populares ha lamentado, a través de un vídeo, la negativa de los socialistas a llegar a un acuerdo "para defender a los trabajadores públicos" de la comunidad.

Núñez culpa de la situación de Muface a una "nefasta decisión política" del Gobierno de Pedro Sánchez y le acusa de "perjudicar la atención sanitaria" de los ciudadanos, calificando como incomprensible que el PSOE de Emiliano García-Page se niegue a alcanzar un pacto "para defender a nuestra gente".

Video Paco Nuñez Muface

Defender a Castilla-La Mancha

El PP, explica su presidente, ha intentado alcanzar un acuerdo en las Cortes castellano-manchegas "ante el que han obtenido la negativa de los socialistas", un rechazo que los populares no entienden y por el que piden explicaciones al partido de Page.

Núñez ha manifestado, en este sentido, que el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha "es el lugar idóneo para tomar postura común por los castellano-manchegos, como ya se ha hecho en otras ocasiones con temas que nada tienen que ver con la región".

"Pero hoy -ha dicho Núñez- tocaba defender en nombre de Castilla-La Mancha a los trabajadores públicos de aquí que pueden tener dificultades en su atención sanitaria como consecuencia de una decisión política de Sánchez".

Protestas en la región

Los parlamentos autonómicos y los políticos “tenemos que ponernos de acuerdo para defender a nuestra gente”, ha afirmado el presidente regional del PP, que ha añadido que él siempre va a estar “al lado de quienes tienen problemas” y que va a rechazar a quienes, “por pura ideología o por defensa de sus jefes en Madrid, elijan estar del lado de su partido en lugar del lado de la gente”.

Como ha informado EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, numerosos mutualistas se han concentrado este miércoles antes las sedes de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha, para pedir una asistencia sanitaria de calidad para los mutualistas.

Las concentraciones han sido convocadas por los sindicatos CCOO, ANPE, UGT, ADIDE, USIE, USO, UFP, SUP, ACAIP y SIAT, con el objetivo de reclamar que se concrete un acuerdo "estable, razonable y satisfactorio", que permita que los servicios médicos ofertados no solo no se vean mermados, sino que mejoren sus prestaciones.