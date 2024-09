Page no avala a Sánchez de cara al Congreso del PSOE pero su entorno asegura que "no se ha hecho nunca"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha dado su aval al líder del Gobierno, Pedro Sánchez, para su reelección como secretario general del PSOE en el 41 Congreso socialista previsto para el próximo mes de noviembre.

Según han confirmado a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM fuentes del entorno del presidente, Page no ha participado en este proceso de primarias porque "no ha avalado nunca", tampoco en el anterior Congreso celebrado en Valencia en octubre de 2021.

Además, consideran que el apoyo "no es necesario" al no haber un candidato alternativo a Sánchez y, aunque lo hubiese, no cambiaría nada porque como secretario regional del partido "condicionaría" al resto de la militancia. Las mismas fuentes han expresado que no consideran que sea un hecho relevante ni noticioso.

Por los argumentos que han aportado, se entienden que desvinculan de este hecho la situación actual de enfrentamiento interno por las discrepancias de Page con la cúpula nacional del partido por asuntos como la financiación singular de Cataluña o la Ley de Amnistía.

Una idea que va en la línea de las palabras del líder regional durante el Comité Federal del PSOE del pasado 30 de septiembre, cuando abogó por respetar a los líderes políticos del partido que presiden un Gobierno "sin discutir su liderazgo" aunque se debata sobre políticas e ideas.

Cabe recordar que Page y Sánchez se reunirán el próximo viernes en el Palacio de la Moncloa, en el que será la primera reunión oficial con el presidente del Gobierno en los últimos seis años.

Avales necesarios

Pese a no contar con el apoyo de Page, Pedro Sánchez ha conseguido "el número máximo de avales permitido para su candidatura a la reelección del cargo", que se sitúa en el 6% del censo según el reglamento interno del partido.

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, otro de los líderes socialistas críticos con el inquilino de la Moncloa, tampoco ha ofrecido sus avales a Sánchez.

Tras concluir el proceso de primarias y de recogida y presentación de avales, el calendario del Congreso continuará con la designación de las delegaciones territoriales y los debates sobre las enmiendas a la Ponencia Marco.