Pablo Corrales, exconcejal del Ayuntamiento de Toledo, se da de baja en el PP tras 26 años de militancia

El exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo, Pablo Corrales, ha puesto fin a veintiséis de militancia en el partido que en Toledo preside Carlos Velázquez. Este abogado con despacho propio, experto en mediación en asuntos civiles y mercantiles, formalizó la baja en el PP el pasado 19 de agosto “con todo el dolor de su corazón” tras algo más de un año fuera de la política activa y que siempre compagino con su actividad profesional.

“Todo el mundo me dice que me he equivocado y que la política necesita gente así. Pero yo no me tengo por necesario. Lo que sé es que, por ahora, es una etapa pasada. Fue un honor, lo disfruté, lo sufrí y me encantó”, asegura Corrales a El Español- El Digital de Castilla-La Mancha, que no cierra del todo la puerta a una vuelta a la arena política. “Quién sabe lo que pasará en el futuro”, concluye.

Corrales ocupó el segundo lugar de la lista que los populares presentaron en las elecciones municipales de 2019, y que fue encabezada por Claudia Alonso. Ese mismo también figuró en la lista al Congreso que el PP presentó a las elecciones generales de abril tras Vicente Tirado y Carmen Riolobos.

Estuvo en las quinielas de candidatos del PP a la Alcaldía

Durante los cuatro años de la pasada legislatura ejerció activamente su labor en la oposición a Milagros Tolón. Precisamente su agenda política cargada de reuniones con distintos colectivos y vecinos de la ciudad le situaron con uno de los posibles candidatos a la Alcaldía de Toledo en 2023 antes de que el partido a nivel nacional eligiera a Carlos Velázquez.

Pablo Corrales proviene de una familia muy conocida en Toledo y vinculada al PP. De hecho, su padre también fue concejal del Ayuntamiento de Toledo en la legislatura comprendida entre 1983 y 1987.

En su paso por el Ayuntamiento de Toledo, Pablo Corrales ha hecho buenos amigos en todos los grupos municipales, puesto que como él sostiene siempre se fija en las personas y no en las siglas. De hecho, él es el promotor de los encuentros que periódicamente mantienen en La Venta de Aires miembros de la anterior Corporación de todos los colores políticos.