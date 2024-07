Page da otro paso contra Sánchez recurriendo ante el TC la ley de amnistía: "Vulnera la igualdad"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra le ley de amnistía, una de las normas más polémicas de la política reciente, por "vulnerar el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución y los principios de interdicción de la arbitrariedad".

Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno en su reunión de este martes, después de estudiar el dictamen del Consejo Consultivo solicitado por el presidente autonómico, Emiliano García-Page, el pasado 14 de junio, cuyas conclusiones son "contundentes" respecto a la inconstitucionalidad de la norma.

Según el expediente, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, el Consejo de Gobierno, a propuesta del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, acuerda recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y autoriza al Gabinete Jurídico el ejercicio de acciones para formalizar el recurso.

Legitimado para presentar el recurso

Emiliano García-Page, mediante comunicación de fecha 14 de junio de 2024, cursó requerimiento al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, instando la emisión de dictamen preceptivo en relación con la posible interposición por el Consejo de Gobierno de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, todo ello de acuerdo con las previsiones legales contenidas en el artículo 54.5 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Esta recoge que, en los casos de recursos de inconstitucionalidad, el Ejecutivo deberá consultar este órgano, que vela por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto y de todo el ordenamiento jurídico.

Ahora, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha emitido un dictamen aprobado en el pleno de este órgano -celebrado el 23 de julio-, sin que se haya presentado ningún voto particular, que ha concluido que el Gobierno regional sí está legitimado para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

"Vulnera el principio de igualdad"

El Consejo Consultivo se apoya en diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y concluye que "resulta posible que la comunidad autónoma pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad ante cualquier infracción constitucional en que pueda incurrir una norma y no solamente en aquellos casos relacionados directamente con la defensa de sus competencias propias".

Respecto a la adecuación de la ley al bloque de la constitucionalidad, sobre lo que también se había pedido pronunciamiento, el Consejo Consultivo determina en su dictamen que "la ley de amnistía no tiene cabida en la Constitución" y, además, plantea que "su aprobación habría requerido de una reforma constitucional".

El Consejo Consultivo completa el dictamen apuntando que esta ley "vulnera el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución y los principios de interdicción de la arbitrariedad".

Por todo ello, tras la contundencia del dictamen, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la interposición de este recurso de inconstitucionalidad con el ánimo de defender los intereses de la comunidad autónoma como parte integrante del estado autonómico contemplado en la Constitución.

Una discrepancia "de fondo"

La oposición de Page a esta ley pactada por Pedro Sánchez con los partidos independentistas es de sobra conocida. En alguna otra ocasión la ha definido como "un chantaje, con el delincuente exigiendo que se considere que la democracia española es un sistema opresor".

De hecho, el líder castellano-manchego ya anunció su intención recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional el pasado mes de mayo, una vez aprobada. El barón socialista se mostraba contundente al señalar que la amnistía de la que se beneficiarán los independentistas implicados en el 'procés' catalán no había sido una victoria, porque "el perdón no se contrata y no se da a cambio de un chantaje". "La convivencia es precisamente lo contrario a cualquier tipo de chantaje", advertía.

"Mi discrepancia no es solo constitucional, sino de fondo. Tengo la obligación de velar claramente por si cualquier norma afecta a los intereses de esta región y, particularmente, a nuestros intereses directos y a nuestras competencias. Y también tengo el firme propósito de cumplir con mi compromiso. Ojalá pudiera hacerlo todo el mundo en este país", expresaba el dirigente castellano-manchego.