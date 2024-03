"Decepción" de Castilla-La Mancha con la primera reunión sobre las nuevas reglas del trasvase

Las consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha mostrado su "decepción" con el primer encuentro entre las comunidades afectadas y el Ministerio de Transición Ecológica para tratar el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para así poder adecuarlas a los nuevos caudales ecológicos recogidos en el Plan Hidrológico del Tajo.

La titular del Gobierno castellano-manchego no ha escondido que "esa importante expectativa que teníamos hoy como Gobierno y como región de conocer los informes de CEDEX para ver en qué grado estaban los estudios técnicos necesarios" no se ha cumplido y "no se han puesto encima de la mesa”.

Lo que sí ha hecho el Ministerio es pedir a Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Madrid un documento en el que se recojan sus propuestas de cara a este cambio normativo. En este sentido, Gómez ha dejado claro que desde el Gobierno del que forma parte “colaboraremos y enviaremos nuestras aportaciones en 15 días", ya que "nuestro objetivo es conseguir que las nuevas reglas empiecen a aplicarse de la manera más inmediata posible”.

Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible.

Un paso, que no ha terminado de entender la consejera porque a su juicio "el Ministerio sabe de sobra cual es la postura de cada una de las comunidades autónomas hoy presentes y afectadas por estas reglas de explotación", sobre todo cuando ya han expresado "unos posicionamientos técnicos y políticos claros”.

Sobre el contenido del documento que presentará Castilla-La Mancha, ha vuelto a repetir que "ratificaremos lo que siempre pedimos, que necesitamos un caudal ecológico constante en el río Tajo; que debe ser un río con un régimen natural y que eso conlleva, necesariamente, dada la situación climatológica en la que nos encontramos, que las reglas de explotación deban ser flexibles y adaptadas para todas las situaciones hidrológicas".

Gómez ha señalado que "en Castilla-La Mancha no somos talibanes del agua" y "estamos receptivos a los cambios" pero "consideramos que se deben llevar a cabo con urgencia dada la situación del Tajo, muy perjudicado ambientalmente por el trasvase que se está minando la capacidad de regeneración del río".