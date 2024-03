Luz verde a 10 enmiendas de la Ley de Acompañamiento de Castilla-La Mancha

La restauración del canon del agua, hasta ahora suspendido, y la eliminación de la expropiación forzosa de tierras en la Ley de Agricultura Familiar son dos de los asuntos aprobados vía enmiendas a la Ley de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, conocida como Ley de Acompañamiento a los presupuestos.

La comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales ha debatido este martes las 34 enmiendas presentadas por los tres grupos parlamentarios -nueve del PSOE, 23 del PP, una de Vox y una conjunta de los grupos socialista y popular- a una normativa que supone la modificación de hasta 13 leyes, de las que han resultado aprobadas 10 enmiendas: las nueve del grupo socialista y la que ha presentado de manera conjunta con el grupo popular.

El texto del dictamen ha sido aprobado por los votos del PSOE y el ponente ante el pleno será el diputado Fernando Mora, mientras que los dos grupos de la oposición mantienen vivas sus enmiendas y el PP ha formulado votos particulares sobre cuatro artículos que incorporarán las enmiendas del grupo socialista aprobadas.

Durante el debate y en una rueda de prensa previa, el diputado del PSOE Fernando Mora ha defendido la creación de la Agencia de Transformación Digital como "un avance hacia el futuro" que unificará todos los elementos informáticos de la Junta de Comunidades en un ente autónomo y los 600 informáticos de la Administración regional, incluidos los del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

El parlamentario del PP Santiago Serrano no se ha opuesto a la creación de la Agencia de Transformación, si bien sí ha criticado "las formas" y ha advertido de que no puede ser "un cheque en blanco" para que el Ejecutivo autonómico haga lo que quiera en esta materia; mientras que el diputado de Vox Francisco José Cobo la ha rechazado porque, a su juicio, supone una duplicidad con respecto a la agencia que se quiere crear a nivel nacional.

Recaudación

En cuanto a la recuperación del canon del agua, Serrano ha criticado el "afán recaudatorio" del Gobierno regional y ha alertado del 'efecto frontera' que supondrá para la instalación de empresas, y ha negado que la "imposición" de este canon responda a la Directiva Marco del Agua europea, ya que esta existe desde el año 2000, y que sea una carga fiscal "pequeña" como sostiene el PSOE.

Sin embargo, Mora ha indicado que comunidades autónomas gobernadas por el PP como Andalucía o Valencia ya tienen el canon del agua y ha considerado que beneficiará a los ayuntamientos porque un 25 por ciento de lo recaudado irá para que las entidades locales puedan llevar a cabo obras de mejora en redes de abastecimiento o depuración.

Por otro lado, en relación a la Ley de Agricultura Familiar, el diputado socialista ha dicho que no es una "rectificación a medias" como apunta el PP, sino que se quita la referencia a expropiación forzosa de tierras para evitar la "demagogia" de los 'populares' con este asunto, al tiempo que ha aseverado que no se iban a expropiar tierras y que, de hecho, desde que se aprobó la ley no se ha realizado.

A pesar de todo, el diputado del PP ha alertado de que la enmienda del PSOE "deja la puerta abierta a tocar las tierras" si no cumplen una función social, y el de Vox ha lamentado que "parece que la propiedad privada no tiene importancia" y ha reclamado que la gestión de las tierras la hagan los agricultores.

Sobre la modificación de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, a la que se han opuesto organizaciones medioambientalistas por creer que permitirá cazar en vías públicas, Mora ha afirmado que pretende dar "más seguridad en la evitación de accidentes" y el PP también ha mostrado su apoyo porque cumple con lo establecido en el Pacto por la Caza.

Ley Electoral

Otro de los asuntos que ha creado polémica en la comisión ha sido el referente a la enmienda conjunta de PSOE y PP para introducir un cambio en la Ley Electoral en relación a las subvenciones que se dan a los partidos.

En este sentido, Cobo la ha tildado de "vergonzante" porque, a juicio de Vox, aumenta el gasto político en un momento en el que ha considerado que debería haber contención del gasto por la situación económica que atraviesan las familias.

Por contra, el parlamentario socialista ha explicado que el cambio en la normativa electoral sólo supone ajustar las subvenciones -que aún estaban valoradas en pesetas- y ha reprochado a Vox que se va a beneficiar sin renunciar a ningún sueldo público ni subvenciones como formación política.