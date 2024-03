Page y Felipe González tratan la situación política de España en una comida en Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente socialista del Gobierno de España, Felipe González, se han reunido este lunes en el restaurante Venta de Aires de Toledo en una comida agendada hace unos días para departir sobre la situación política del país.

A la cita se han sumado otras personalidades como el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, además del secretario de Organización del PSOE castellano-manchego y diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez.

Gran sintonía

Felipe González y Emiliano García-Page siempre han mostrado una gran sintonía dentro del PSOE. Ya el pasado mes de septiembre de 2023, en la presentación de las memorias de Alfonso Guerra, Felipe González instó a "meterse bajo la cobija de Page", mostrando su oposición a las decisiones del presidente Pedro Sánchez.

Hay que recordar que, pese a erigirse como el barón socialista más crítico con Sánchez, Page siempre ha defendido que no existe ningún movimiento interno de oposición al presidente. Sin embargo, el único barón socialista que gobierna con mayoría absoluta en su comunidad está en el punto de mira de muchos como sustituto de Sánchez en el puesto de secretario general. Una cuestión que Page ha negado en muchas ocasiones.

"Bajo ningún concepto. Lo he dicho un millón de veces. No sé por qué no me creen. No tengo la más mínima intención ni la más mínima posibilidad", afirmó hace unos meses en el programa 'Salvados' de La Sexta.

