Una líder de Castilla-La Mancha define a Page como "un propagandista experto en marketing"

Carmen Picazo, líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, ha criticado este viernes al presidente socialista de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, y ha puesto en duda la sinceridad de sus habituales críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le han convertido en una isla solitaria dentro del PSOE.

En una entrevista con Europa Press, Picazo ha dicho que Page es un "propagandista" y le ha reprochado su actitud en todo lo relativo a la amnistía y el resto de cesiones de Sánchez a los separatistas.

"Page es un experto en marketing, cuenta lo que cree que todos queremos oír, criticó mucho a Sánchez, pero luego a la hora de la verdad siempre acaba haciendo lo mismo, que es darle la razón", afirma la líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha.

Pobre balance

Sobre este primer medio año de legislatura del nuevo Gobierno regional, Picazo hace un balance "pobre y sin diferencias" , criticando la mayoría absoluta.

"En estos seis meses veo poco, no he notado ningún cambio, además, tienen mayoría absoluta, y las mayorías absolutas y sin contrapeso alguno no son para nada buenas, igual que estar en el poder mucho tiempo", explica.

Críticas que Picazo también hace extensibles a PSOE y PP por la "opacidad" con la que considera que están llevando las negociaciones para el nuevo Estatuto de Autonomía, el cual, una vez esté consensuado, se abrirá a alegaciones.

