Caballero da la razón a Rufián: "Si Page mandara, el PSOE no negociaría con ERC y Junts"

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se ha referido a las palabras vertidas por el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien en la primera sesión del Debate de Investidura señalaba que es "una muy buena noticia que gente como Page no mande en el PSOE". El número tres del ejecutivo regional ha coincidido con Rufián en que el presidente castellano-manchego "no manda en el PSOE nacional" porque de hacerlo "no habría negociado con ERC y Junts".

Caballero ha hecho estas declaraciones justo antes de participar en unas jornadas de Jueces por la Democracia en Toledo, donde ha asegurado que "aunque no es habitual en él", Rufián ha dicho "una verdad muy evidente", puesto que si Page tuviese mando nacional en su partido, el portavoz de ERC "no tendría la influencia que tiene".

El nombre de Emiliano García-Page salía a relucir por primera vez en el Debate de Investidura durante la intervención de Rufián, quien calificaba de "muy buena noticia que gente como Page no mande en el PSOE". En la réplica posterior, Pedro Sánchez defendía al barón castellano-manchego -al que por cierto no había cursado invitación para acudir al Congreso de los Diputados- argumentado que "como un partido grande que es el PSOE, es normal que haya distintos matices, aproximaciones, realidades y compañeros que tengan visiones distintas sobre asuntos como la cuestión catalana".

En esta misma línea, el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha remarcaba que la primera jornada de debate ha dejado patente que el PSOE es un partido "plural" donde "se escucha a todo aquel que tiene algo que decir" y se "respeta" a quienes como Page tienen una posición distinta y contraria a la amnistía.

Le "suena bien la música" de los anuncios de Sánchez

Por otra parte, Caballero ha asegurado que le "suena bien la música" de los anuncios llevados a cabo por Pedro Sánchez, pero ha pedido que estén acompañados de dotación presupuestaria.

"En cuanto a las medidas relacionadas con la vivienda, con la dependencia, con la sanidad, el transporte y las que tienen un carácter social, nos suena bien la música. Ahora bien, necesitamos que la letra sea también aceptable. Y la letra son los números", ha señalado en unas declaraciones recogidas a Europa Press.

Sobre estos asuntos, ha apuntado que el Gobierno del que forma parte "necesita" que el Gobierno de España, además de establecer nuevos derechos y nuevos servicios para la ciudadanía, "establezca también los presupuestos y se transfieran a las comunidades autónomas para que se puedan afrontar en condiciones de calidad".

"De nada vale que se hagan anuncios de mejoras si estos anuncios no van dotados de presupuesto y de las inversiones necesarias para que podamos acometerlos las comunidades autónomas", ha sentenciado.

