Paco Núñez apela a la conciencia de seis de los ochos diputados del PSOE de Castilla-La Mancha

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha dado un paso más allá en su batalla para presionar al presidente socialista de la Junta, Emiliano García-Page, con el objetivo de que pida a los diputados del PSOE elegidos por la región que frenen a Pedro Sánchez y voten en contra de la amnistía y las cesiones al separatismo. Este lunes, un día después de las históricas y multitudinarias protestas vividas en España y Castilla-La Mancha, Núñez ha apelado con nombres y apellidos "a la conciencia" de seis de estos ocho diputados socialistas de la región, dejando fuera por ser "claramente sanchistas" a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y la exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

En una comparecencia ante los periodistas a las puertas de las Cortes castellano-manchegas, el líder regional del PP ha dicho que Page, si tiene voluntad real de hacerlo, todavía está "a tiempo de parar" a Sánchez y puede conminar a los diputados elegidos por las circunscripciones de Castilla-La Mancha a que voten "en conciencia" contra unos acuerdos que son "gravemente perjudiciales para los intereses económicos de los castellano-manchegos". Votar "en conciencia" como en su día hizo Carmen Calvo, ha recordado Núñez.

Haciendo un repaso pormenorizado, uno por uno, de esos ochos diputados del PSOE, Paco Núñez ha descartado de la ecuación a Rodríguez y Tolón, diputadas por Ciudad Real y Toledo respectivamente, porque están alineadas con el sanchismo y "aunque Page conmine a sus diputados que voten en contra de la investidura, ellas dos no lo harán". Por el contrario, el líder popular considera que los otros seis sí serán leales a Page y actuarían en consecuencia si éste se lo pidiera.

Leales a Page

En este sentido, Núñez ha dicho que Isabel Iniesta, diputada por Albacete y alcaldesa de Alpera, "tendrá una alta lealtad por el presidente de la Junta" aunque lo ha dejado en la duda, y por lo tanto, tal vez votase lo que Page le pidiera. Igualmente, según Núñez, hay otros dos diputados que son muy cercanos a Page por un lado y al vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, por otro y también votarían en la misma dirección: se trata del diputado por Toledo Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE regional, y del diputado por Cuenca Luis Carlos Sahuquillo.

En este mismo sentido, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha incluido entre los "leales" a Page al diputado por Ciudad Real Gonzalo Redondo, mano derecha del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, y a los diputados por Albacete y Guadalajara Emilio Sáez y Alberto Rojo, exalcaldes de ambas capitales de provincia y vinculados con la estructura autonómica del Gobierno regional desde hace tiempo a través de otros cargos que han ocupado con anterioridad.

"Estos cinco diputados no son dudosos", ha dicho Núñez, quien ha considerado que "si el secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tiene la posibilidad de parar esta deriva, tiene los votos para hacerlo y solo tiene que tener la valentía de hacerlo".

Núñez ha argumentado que "nadie está apelando al transfuguismo, lo que estamos haciendo es apelando al artículo 33 del reglamento interno del grupo socialista que permite a los parlamentarios del PSOE solicitar el voto en conciencia y votar en contra de la dirección del grupo" si lo que se propone es algo perjudicial.

Acuerdo perniciosos

Por otro lado, Paco Núñez ha agradecido a los "miles" de castellano-manchegos -40.000 según sus datos- que este domingo se manifestaron, convocados por los populares, en contra de la amnistía y los acuerdos de investidura entre PSOE y Junts en las cinco capitales de la Comunidad Autónoma, una asistencia que ha calificado de "masiva" y que, ha asegurado, representaba "a todo tipo de ideologías".

Este domingo se vio, según ha dicho, "una voz unida en contra de la amnistía, en contra de los acuerdos con el independentismo y a favor de la igualdad de todos los españoles, a favor de España y a favor de Castilla-La Mancha". "Esto fue lo que vimos ayer, miles de castellanomanchegos que estaban claramente en contra de unos acuerdos con el separatismo y con el independentismo que provocan que haya regiones donde los ciudadanos pasemos a ser ciudadanos de segunda", ha comentado.

Núñez ha defendido que estos acuerdos son "perniciosos" para otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que, ha manifestado, "solamente con lo ya firmado" perdería "de manera directa" una cantidad que ha cifrado en 325 millones de euros del Fondo de Garantía del Sistema Público Español.

"De consumarse estos acuerdos, lo que va a suceder es que el conjunto de los españoles y también el conjunto de los castellano-manchegos vamos a pagar la deuda de Cataluña, porque la deuda no va a desaparecer, va a pasar de ser una deuda catalana a una deuda del Estado español y vamos a pagarla todos los españoles, también los castellanomanchegos", ha proseguido.

Tellado carga contra Page

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este lunes que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es "un gran fraude electoral" como el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, porque "dice una cosa pero va a hacer la contraria". A su entender, se está cometiendo el "mayor ataque a la democracia en 45 años".

"Yo creo que Page está defraudando a todo el mundo porque dice una cosa pero va a hacer la contraria y, por lo tanto, creo que es un gran fraude electoral como también lo es pedro Sánchez", ha declarado Tellado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado si el PP tiene alguna esperanza de que Page invite a sus diputados de Castilla-La Mancha a votar en contra de la investidura de Sánchez esta semana.

El dirigente del PP ha criticado que se diga que su partido no respeta las mayorías cuando el que no respeta a los votantes es "el propio Partido Socialista, que fue a las urnas diciendo que no habría amnistía, no habría referéndum de independencia para los independentistas catalanes o vascos y ahora están defendiendo exactamente lo contrario de lo que decían antes de las elecciones".

