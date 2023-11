El doctor que trajo al mundo a Page le pide que "cambie el destino" de España

José María Gutiérrez Pérez, el doctor que atendió en 1968 el nacimiento de Emiliano García-Page y su hermano gemelo Javier, ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha que "cambie el destino" de España, "un país que quieren hacer estallar por los cuatro costados vendiéndoselo al mejor postor".

En una carta remitida al diario ABC, Gutiérrez, médico neumológo y cardiólogo jubilado de Toledo, se ha dirigido a Page para recordarle que estuvo al lado de sus padres cuando su hermano Javier y él vinieron al mundo. "Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos en ese parto que venía adelantado. Ahora España te necesita a ti", ha señalado.

En la misiva, el facultativo ha relatado que "ya el escritor, poeta y dramaturgo del siglo XIX Julio Verne adelantó más de un siglo acontecimientos del futuro que se han cumplido". Entre ellos, "vaticinó lo que va a ocurrir con Carles Puigdemont, hecho que dejó escrito en su novela Michel Strogoff (1876)".

[Sánchez entrega a Puigdemont amnistía con 'lawfare', pactos sobre referéndum y financiación y verificador internacional]

Gutiérrez ha explicado que, en esa obra, "Verne afirmó sobre el traidor Ivan Ogareff que «un condenado no es verdaderamente peligroso, hasta el día en que se le indulta», una advertencia que le hizo al Zar el jefe de policía".

"La novela narra las peripecias de Miguel Strogoff para impedir (o no) que Ivan Ogareff, nuestro Puigdemont del siglo XXI, haga saltar el Imperio Ruso por los cuatro costados. Son 300 páginas apasionantes donde se describen las similitudes de un imperio en manos de traidores, una obra en la que se analiza una época «en la que los gobernantes no indultaban jamás a los traidores y los proyectos de Ogareff -nuestro Puigdemont y sus socios- no habrían podido realizarse»", ha continuado.

"¿Se saldrán con la suya Pedro Sánchez y sus 120 diputados en el Congreso –incluidos los 8 diputados del PSOE de Emiliano García-Page- e indultarán a Puigdemont? Verne ya lo noveló hace 147 años", ha proseguido el doctor, que considera que "en esta ocasión, los españoles y un personaje nada quijotesco, como es Emiliano García-Page, tenemos en nuestras manos cambiar el destino de un país que quieren hacer estallar por los cuatro costados".

Oposición a los pactos

Todas las miradas están puestas sobre los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso, planteándose la hipótesis de que pudieran tumbar la investidura de Pedro Sánchez votando en contra de la misma después de que el propio García-Page se haya mostrado en contra de los pactos en numerosas ocasiones.

Tal es la oposición, que el presidente autonómico ya advirtió el pasado viernes sobre su disposición a recurrir aquellos puntos del acuerdo firmado por el PSOE con Junts que considere lesivos para los intereses generales del país o particulares de su región.

[Page recurrirá los privilegios de Sánchez al independentismo: "Si hay que plantear batalla, lo haremos"]

Además, su hermano gemelo, Javier García-Page, se dio de baja en el PSOE hace una semana por "la deriva del partido".

Sigue los temas que te interesan