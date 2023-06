Tolón pide que nadie sea el "tonto útil de la derecha" tras el boicot de Page al Comité Federal

La presidenta del Comité Federal del PSOE y alcaldesa en funciones de Toledo, Milagros Tolón, ha pedido "unidad y que nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha" durante la apertura del cónclave celebrado en la mañana de este sábado en Ferraz, órgano encargado de aprobar las listas para las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Estas declaraciones se producen después de que el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente en funciones de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, haya decidido no acudir al Comité como protesta por lo que ha considerado injerencias de Ferraz a la hora de componer las listas electorales.

En su discurso de apertura del Comité, Tolón ha pedido que "nadie anteponga sus intereses electorales particulares a los que tiene la organización". "Espero que esta vez todo el partido y sus dirigentes estemos unidos como una piña. Y que nadie se preste a ser el tonto de la derecha".

Para la dirigente socialista es importante no dejarse engañar y no abandonar el pesimismo porque "el futuro no está escrito" y es deber del partido "salir a por todas".

Durante sus respectivas intervenciones en el Comité Federal, ni el secretario general socialista, Pedro Sánchez, ni Milagros Tolón -que el 28-M ganó las elecciones municipales en Toledo, pero dejará de ser alcaldesa gracias a la alianza entre PP y Vox- han felicitado a García-Page pese a ser el único líder autonómico socialista que consiguió mayoría absoluta en los comicios de hace dos semanas. Sin embargo, Tolón sí ha reconocido que el partido "no alcanzó los objetivos propuestos en los comicios".

Emiliano García-Page, el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez, y Milagros Tolón, dirigente próxima al secretario general del PSOE, han mantenido una relación cordial pero distante en los últimos años como presidente de Castilla-La Mancha y alcaldesa de Toledo, respectivamente.

Ahora, la polémica por la confección de las listas electorales del próximo 23-J ha abierto una grieta entre ambos que ha evidenciado más que nunca sus discrepancias.

El origen de la disputa

Tal y como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el PSOE vivió una tarde de viernes de máxima tensión. Unas horas antes del Comité Federal de este sábado, la Comisión Federal de Listas "impuso" a Milagros Tolón como 'número uno' de la lista electoral al Congreso en la circunscripción de Toledo, desplazando del puesto a Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE regional y mano derecha de García-Page.

La decisión provocó tal "malestar" en el PSOE castellano-manchego -ya que Tolón no había sido incluida en la propuesta de listas del Comité Provincial del PSOE de Toledo- que auguraron un Comité Federal "no todo lo pacífico que debería".

La advertencia desde Castilla-La Mancha hizo a Ferraz dar marcha atrás y respetar a Gutiérrez como 'cabeza de lista' al Congreso por Toledo, tal y como decidieron por unanimidad los 300 delegados que participaron en el órgano provincial celebrado el pasado miércoles. Finalmente, incluyeron a Tolón pero como 'número dos'.

Que la Comisión Federal de Listas haya incluido a candidatos cercanos a Pedro Sánchez desoyendo las propuestas de federaciones autonómicas como la aragonesa, asturiana y castellano-manchega fue interpretado en el PSOE de Castilla-La Mancha como "caprichos personales" y alertaron que esta situación estaba causando "el mismo malestar" en distintos territorios.

De hecho, este sábado no han acudido a la cita de Ferraz ni García-Page, ni Javier Lambán, ni Adrián Barbón, líderes socialistas en Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias, respectivamente.

