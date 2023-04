Paco Núñez no convence al PSOE: "O le han falsificado la firma o es un mentiroso compulsivo"

Que el presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato a la Presidencia de la Junta, Paco Núñez, haya devuelto los 14.500 euros cobrados de más como diputado de las Cortes regionales por gastos de kilometraje que no han existido y que haya achacado esta situación a un "error administrativo" en el seno del Grupo Parlamentario Popular del que él no tenía conocimiento directo no le ha valido para convencer al PSOE, que sigue explotando el caso a un mes de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

Los socialistas de Castilla-La Mancha han rechazado la posibilidad de que Núñez no fuese conocedor que estaba percibiendo en su nómina dietas por desplazamiento pese a residir desde hace tiempo en Toledo, puesto que durante la presente legislatura ha firmado hasta tres declaraciones de bienes ante el Parlamento en las que figura que ha cobrado dietas de locomoción "con una media de 4.000 euros" al año, ha asegurado el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, este viernes durante una rueda de prensa.

"O le han falsificado la firma en las declaraciones de bienes y entonces tiene que querellarse contra su propio partido, o ha mentido una vez más y tiene que dimitir por mentiroso compulsivo", ha planteado Gutiérrez refiriéndose a que dichos documentos oficiales han sido tramitados por el propio Grupo Parlamentario Popular y rubricados por Núñez.

👀 En todas sus declaraciones de bienes, Núñez firma que cobró más de 4.000€ por dietas de kilometraje.



🗣️ @Sergio_GP:



“¿Sigue manteniendo que no lo sabía?”



‼️ ¿Es esta su firma? Porque, una de dos, o su partido la ha falsificado o miente una vez más.



🎥⤵️ pic.twitter.com/J7Ob7R6cGX — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) April 28, 2023

El número dos del PSOE regional también ha defendido que, a su juicio, Núñez ha devuelto el dinero cobrado indebidamente "cuando le han pillado" y se ha preguntado "por qué ha devuelto la totalidad de las dietas si todo era mentira"

Sobre la querella presentada por el presidente del PP de Castilla-La Mancha contra el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y varios dirigentes socialistas por sus "falsedades y descalificaciones", en boca del dirigente del PP, Sergio Gutiérrez -que es uno de los demandados- ha afirmado que Núñez solo trata de "desviar la atención".

Además, ha considerado que la judicialización de la polémica puede convertirse en una "oportunidad de oro" para "llamar a testigos que puedan demostrar que presuntamente vive en Toledo desde hace más de un año". Pueden ser, ha dicho, "testigos del entorno de Núñez, del círculo del PP, de los administrativos, de los diputados y de la dirección del grupo parlamentario" que, por juramento, tendrían que decir la verdad ante un juez.

Blanca Fernández, este viernes durante una rueda de prensa.

En la misma línea, otra de las demandadas, Blanca Fernández, ha asegurado: "Habrá que explicar por qué los servicios del Grupo Parlamentario Popular, no de las Cortes, solicitaron durante tantos meses que se le pagaran dietas al señor Núñez cuando no le correspondían, además con el agravante de haber recibido kilometrajes de plenos a los que no asistió; con el agravante de haber puesto el lugar más lejano, que es Almansa, localidad en la que todo el mundo sabe lleva cuatro años sin residir, y con el agravante de que en últimos meses está viviendo en Toledo".

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad ya "todo el mundo sabe que Núñez ha cobrado 14.500 euros durante cuatro años, un mes tras otro, por un kilometraje que no le correspondía, porque el Grupo Parlamentario Popular tiene adscrito un coche oficial con conductor cuya gasolina se paga por parte del grupo parlamentario de las Cortes". "Estamos hablando de que algunos meses ha podido cobrar hasta 1.000 euros en kilometraje. Me pregunto, ¿si hubiera cobrado mil euros de menos, se hubiera dado cuenta o no? Cualquier español se habría dado cuenta, y si el señor Núñez es un espécimen raro, también debe de explicarlo", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan