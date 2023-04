Page anuncia unidades de cuidados paliativos para niños con cáncer en todas las provincias

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que se van a crear unidades de cuidados paliativos para niños enfermos de cáncer en todas las provincias de la región. "Esta mañana, en la reunión con padres y madres de niños enfermos de cáncer, no me han pedido ni más tecnología ni medios. Lo que me han pedido son unidades de cuidados paliativos y esa será la primera medida del Plan Regional contra el Cáncer".

Así lo ha expresado en el acto de presentación de la candidatura de Alberto Rojo para la reelección a la Alcaldía de Guadalajara, donde ha puesto en valor este plan, presentado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz este mismo lunes.

Además, García-Page ha afirmado que su compromiso es "abordar la segunda fase del hospital, para que Guadalajara tenga dos hospitales en uno".

"Hace cuatro años en Castilla-La Mancha pagamos 15 millones por tratamientos a gente fuera de la comunidad y en el último año no solo no hemos pagado, sino que nos han pagado 24 millones por atender gente en nuestra región. No es el dinero, es el concepto".

Ley del Deporte

En otro sentido, García-Page ha anunciado su compromiso de aprobar una "ambiciosísima" Ley del Deporte para la región, que contemple todas las ayudas, programas de fomento y elementos de competición básica y de élite.

En este punto ha puesto en valor la gran cantidad de deportistas que tiene Castilla-La Mancha y que se mueven por el mundo.

Avanzar en Guadalajara

Según EFE, por su parte, el candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad, Alberto Rojo, ha pedido el apoyo para "seguir avanzando en Guadalajara", donde según ha recordado en los últimos 12 meses se han asentado siete empresas y se prevé crear 3.000 empleos.

"Hemos demostrado que se puede salir de la crisis invirtiendo y sin olvidar a la gente y atender sus necesidades, que es lo importante".

