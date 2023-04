UGT trasladará a centros escolares y empresas de Castilla-La Mancha el valor de la conciliación

UGT Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un Servicio de Asesoramiento sobre Corresponsabilidad y Conciliación con el objetivo de asesorar a trabajadores en esta materia, un servicio en el que todos aquellos interesados dispondrán de información sobre derechos laborales y una orientación personalizada para el mantenimiento de pautas que beneficien su calidad de vida personal y laboral.

Este servicio, al que se puede acceder a través del correo corresponsables@clmancha.ugt.org o mediante el teléfono 638 344 263, se enmarca dentro del programa 'Educando en corresponsabilidad para hombres', que ha iniciado por el sindicato en colaboración con la Junta de Comunidades y el Ministerio de Igualdad para llevar a los centros educativos, empresas y ayuntamientos de la región formación y sensibilización sobre corresponsabilidad, ha informado UGT en nota de prensa.

El objetivo de esta iniciativa se basa en formar a los hombres en corresponsabilidad, trabajando este concepto desde la igualdad real e íntegra de oportunidades entre hombres y mujeres; así como fomentar el cambio social y la eliminación de los estereotipos y roles de género, que actualmente se siguen perpetuando y que relegan a la mujer al ámbito privado, al hogar y a los cuidados.

Más de un centenar de formaciones y visitas

En este sentido, la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT CLM, Azucena Dombriz, ha apuntado que en los próximos meses el sindicato hará más de un centenar de formaciones y de visitas a ayuntamientos, empresas y centros educativos de la región, donde ofrecerá charlas para concienciar de la importancia y el impacto de la corresponsabilidad, intentando modificar actitudes discriminatorias hacia las mujeres y haciendo reflexionar sobre las múltiples ventajas de una sociedad que apuesta por la corresponsabilidad.

Además, esta formación también irá dirigida a los delegados y delegadas de UGT en las cinco provincias a través de los talleres que impartirá el sindicato sobre corresponsabilidad.

Guías para empresas y ayuntamientos

En cuanto a las actuaciones que se llevarán a cabo, el sindicato también ha resaltado la elaboración de guías para empresas y ayuntamientos, así como unas segundas en formato cómic dirigidas al público juvenil.

Dombriz ha afirmado que todavía queda mucho por hacer, en este sentido. “Las mujeres siguen siendo mayoría entre las personas que cogen excedencias por cuidados familiares. También son ellas las que más contratos a tiempo parcial tienen y, por si esto fuera poco, el 92 por ciento de la población inactiva por laborales del hogar son mujeres”.

Por último, la responsable de Igualdad de UGT Castilla-La Mancha ha sostenido que no habrá igualdad real entre hombres y mujeres y que las mujeres no podrán tener las mismas oportunidades que los hombres mientras no exista corresponsabilidad y reparto justo de tareas en el hogar. “Debemos fomentar la práctica de la corresponsabilidad en los hogares, considerando esta una cuestión pública, política y social, y no meramente privada”, ha concluido.

