La 'otra' legislatura en las Cortes de Castilla-La Mancha: del sueño/mareo al perro ladrador

Este jueves 31 de marzo de 2023 se celebraba en las Cortes de Castilla-La Mancha el último pleno de la X Legislatura, en la que el trabajo de los 33 parlamentarios del PSOE, PP y Ciudadanos ha sido intenso y ha permitido la aprobación de hasta 46 leyes.

Sin embargo, también ha habido tiempo en estos últimos cuatro años para las anécdotas, los zascas y los momentos para el recuerdo. La agencia de noticias Europa Press ha hablado con varios de los diputados castellano-manchegos para hacer un repaso a lo que ha sido la 'otra' legislatura, la que muchas veces no se ve.

Desde la bancada del PSOE, la talaverana Diana López ha recordado los momentos "divertidos" que tienen lugar, casi como tradición, en los últimos plenos antes de cerrar el Parlamento por Navidad. "Estoy pensando en algo, pero no puedo contarlo", ha alegado.

El diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata ha puesto de relieve como mejor momento su toma de posesión, si bien asegura que han sido muchos, "en plenos, en comisiones y en los pasillos" los que recuerda con el personal, "al que se le coge cariño".

En cuanto a los momentos más divertidos, ha preferido mantener el secreto de todo lo que ocurría en las comisiones, pero sí que ha hablado de un diputado socialista que le preguntó a otro 'popular' si había sido alguna vez senador, el cual contestó que no. "Pues no te mueras sin conocerlo", le replicó.

Mejor zasca

También ha destacado como mejores discursos todos los que se vertían desde la tribuna de oradores cuando venían después de un consenso de todas las fuerzas. En el apartado de 'Mejor Zasca', se ha remontado al que él mismo le dio a los 'populares' a propósito del acuerdo alcanzado entre CS y PSOE para la reconstrucción tras el COVID. "El PP nos estaba dando mucha caña y desde la tribuna me dirigí a ellos como si fueran de Vox. Pensaban que me estaba confundiendo, pero no, no era un lapsus. Sabía lo que estaba diciendo, se estaban comportando como la extrema derecha", ha indicado.

A su juicio, el momento más divertido lo protagonizó su compañera de bancada Elena Jaime, aludiendo a un ausente Paco Núñez en un debate. "Se habrá ido a podar", dijo la diputada, levantando la risa de todas las señorías.

La diputada Carmen Picazo, de su lado, ha recordado como su mejor momento el protagonizado por su compañera de bancada Úrsula López, cuando en un pleno en el que por estar confinada por contacto estrecho con COVID intervenía de forma telemática vio cómo los ladridos de su perro se colaron en directo para terminar constando en acta.

Picazo también cita los "buenos momentos" que el 'popular' Miguel Ángel Rodríguez ha dejado estos años, como cuando decía que no le hacían mucho caso pero que aún así defendería su argumento, o una intervención del presidente, Emiliano García-Page, durante un Debate sobre el Estado de la Región en plena pandemia, en el que el responsable autonómico bromeó con que podría confundir el agua con el gel hidroalcohólico a la hora de beber.

Elena Jaime, de su lado, ha rememorado como "momento chulo" los posteriores a la aprobación de la Ley para el colectivo LGTBI+ y su celebración. "Reímos, lo pasamos bien... yo me caí redonda". Una torpeza que "tampoco captaron las cámaras" fue una entrada triunfal por su parte. "Un traspiés, no soy mucho de tacones... los papeles y yo fuimos al suelo... soy muy pupas".

[El PP difunde una foto de Fernando Mora supuestamente dormido en las Cortes pero él dice que estaba mareado]

La parlamentaria del PP Lola Merino, que ha ejercido la Portavocía del grupo, ha hablado de "años entretenidos" en esta legislatura y, tirando de ironía y sin dejar pasar la oportunidad de lanzar un recado al PSOE, ha colocado como momento más divertido cuando el diputado socialista Fernando Mora "se durmió en el escaño" y desde la bancada 'popular' se le hizo una fotografía que fue filtrada a los medios.

"Dijo que se había mareado, lo que fue más gracioso aún. Si tú te mareas y ningún compañero te asiste...", ha manifestado Merino.

Como cierre a la X Legislatura, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, el socialista Pablo Bellido, parafraseó a Winston Churchill y Albert Einstein al finalizar el pleno de este jueves. "Decía Churchill que el valor no es solo levantarse y hablar, sino también escuchar; y Einstein que la libertad es decir tu opinión y escuchar la del resto. A esto venimos. A hablar y a respetar al adversario", indicó.

Esta ha sido para Bellido, en referencia a la pandemia de coronavirus, "una legislatura ciertamente difícil, dura, triste, a pesar de lo cual esta Cámara ha funcionado". "Hemos aprobado 46 leyes y tres reformas del reglamento, la tercera parte por unanimidad, y la mitad sin votos en contra", ha apuntado.

Igualmente, ha defendido que ha sido el tercer mandato con más leyes aprobadas y plenos celebrados, por lo que se puede afirmar que ha sido una legislatura "productiva, a la par que difícil".

Por tanto, ha agradecido a las señorías el "trabajo realizado en la Cámara al servicio de los ciudadanos", agradecimiento extensivo al personal de la casa, limpieza, intérpretes de signos y ujieres; al tiempo que ha pedido disculpas por si en algo ha podido molestar.

Sigue los temas que te interesan