La Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera estará junto al hospital y atenderá pacientes

Un total de 20 aulas, laboratorios docentes y de investigación, un centro de atención policlínica, que también ofrecerá servicio a la ciudadanía, y espacios comunes compondrán la futura Facultad de Ciencias de la Salud de la UCLM en Talavera de la Reina, que se prevé estar terminada en 2025 y dispondrá de 9.600 metros cuadrados.



Así, el Ayuntamiento talaverano ha acogido este miércoles la presentación del Plan Funcional para ampliar la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCLM en esta ciudad, en la que estudian mil alumnos en sus cinco grados, incluido un doble grado.



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el rector de la UCLM, Julián Garde, han asistido, entre otros, a la presentación de este plan de la nueva facultad, en la que han firmado, junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, el protocolo para ampliar los estudios del campus de Toledo en el edificio 'Quixote Crea', ubicado junto al parque de las Tres Culturas de Toledo.



Por otro lado, la vicerrectora de la UCLM, Inmaculada Gallego, ha presentado el plan funcional de la nueva Facultad, que será una edificación sostenible ubicada cerca del Hospital Virgen del Prado y del futuro Palacio de Justicia de 9.600 metros cuadrados construidos en un terreno cedido por la Tesorería de la Seguridad Social.



La facultad contará con veinte aulas, de entre 40 y 150 alumnos, por lo que simultáneamente podrán estar ocupadas por 1.500 estudiantes; 1.900 metros destinados a laboratorios docentes y siete laboratorios de investigación, en 600 metros cuadrados.

Además, también acogerá un centro de atención policlínica, en 1.050 metros, que mejorará la formación del alumnado y ofrecerá servicios a la ciudadanía; así como espacios comunes y de gestión académica y administrativa, entre ellos los que se encontrarán una biblioteca, una cafetería y dos salones de grado con capacidad para 100 y para 400 personas.

Puesta en marcha en 2025

Por su parte, García-Page ha avanzado que está previsto que las obras empiecen en 2024 y la nueva Facultad arranque en 2025. También ha subrayado el cambio que habrá en la zona en la que estará ubicada, al mismo tiempo que el rector y la alcaldesa han recordado que el proyecto surgió hace año y medio, cuando se acordó buscar terreno porque no había espacio en el campus actual para nuevos estudios.



De otro lado, Garde ha recalcado el "crecimiento exponencial" que han tenido las dos facultades de Talavera, la de Ciencias Sociales y la de de la Salud, y ha dicho que el 55 por ciento de sus universitarios no son de Castilla-La Mancha y un "porcentaje muy importante" llegan a la ciudad desde Madrid o Andalucía.



De igual modo, ha explicado que el plan funcional de la Facultad de Ciencias de la Salud liberalizará espacios para la Facultad de Ciencias Sociales, de manera que las dos tendrán más sitio, y ha avanzado que la UCLM está esperando la respuesta de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para poder iniciar el curso próximo un máster oficial "pionero" que vincula Dirección de Empresas e Informática y que prevén sea "un éxito".



El rector ha señalado, aludiendo a la Ley de Universidades, que la UCLM está acometiendo sus retos a pesar del entorno "no muy favorable".

"Nos sentimos muy orgullosos de ser la Universidad de esta región y lo llevamos a gala ya que lo que la UCLM aporta a esta región es mucho más importante que lo aporta la Complutense a la Comunidad de Madrid", ha manifestado.

En este sentido, han intervenido la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, quien también ha dicho que el máster de Informática al que ha aludido Garde será "un revulsivo" para Talavera, y la alcaldesa de la ciudad, Tita García Élez.

Firma del protocolo del 'Quixote Crea'

Tras la firma del protocolo para ampliar los estudios del campus de Toledo en el edificio 'Quixote Crea', el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que el origen del acuerdo para poner a disposición de la UCLM este inmueble de 6.000 metros cuadrados fue un convenio firmado en diciembre de 2021 para financiar el plan de inversiones en infraestructuras de la UCLM 2022-2026, dotado con más de 103 millones de euros.



A su vez, fue la antesala del contrato programa con la UCLM que cuenta con más de mil millones de euros y que será una cantidad mayor, ha avanzado Ruiz Molina, en base a la crecimiento de personal que está habiendo.



Sobre el 'Quixote Crea', García-Page ha dicho que su uso universitario será compatible con el auditorio previsto y ha avanzado que será "un reactivo importante" en el barrio en que el que ubica.

