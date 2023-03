García-Page anuncia una "posición dura" frente a los recursos en defensa del trasvase

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a celebrar un Consejo de Gobierno extraordinario este jueves, 23 de marzo, después de que la Generalitat Valenciana haya presentado un recurso contencioso-administrativo en defensa del trasvase Tajo-Segura ante el Tribunal Supremo.

Así lo ha anunciado el presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante un acto en Talavera de la Reina (Toledo), donde ha adelantado que la región establecerá una "posición dura" ante los recursos judiciales. "Si en el levante español piensan que pueden echar atrás un acuerdo tan respetuoso con las sentencias del Supremo, con las directivas europeas y con el cambio climático, la Junta se verá obligada a a exigir el 100 % de lo que han establecido los tribunales", ha señalado.

A través de este recurso contra el real decreto del Gobierno central por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos, la Generalitat solicita como medida cautelar la suspensión del escalonamiento de los caudales ecológicos previstos para 2026 y 2027 en el Tajo, asegurando que la decisión es arbitraria y no se fundamenta en criterios técnicos.

"Hemos sido generosos"

Así, García-Page ha señalado que, tras 15 años de conflicto por el agua y reivindicación, se han conseguido "cuatro sentencias históricas para defender que, nuestro agua también sea nuestro" y ha asegurado que "lo que no vamos a tolerar es que después de haber sido generosos intenten parar los pasos que acabamos de conseguir".

Asimismo, el líder del Ejecutivo castellano-manchego ha criticado la posición de la Comunidad de Madrid afirmando que "se está planteando recurrir el plan aprobado sobre el trasvase básicamente con el argumento encubierto de que están molestos con que el Alberche crezca en regadíos", un planteamiento que ha calificado como "absurdo".

Además, ha denunciado la actitud de la oposición política regional ante los conflictos en torno al Tajo-Segura, asegurando que "no solo me han insultado los regantes de Murcia, a mí me han insultado militantes del PP de aquí de esta tierra llamándome cateto por hablar del agua" y ha reiterado la necesidad de mantener una defensa de los caudales de agua en la región.

La postura del PP

De su lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado por el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua y por la recuperación del Plan Hidrológico Nacional para garantizar el agua en cantidad y calidad para la comunidad autónoma.

El dirigente 'popular', de nuevo, ha vuelto a afear a García-Page que no haya dado traslado a Pedro Sánchez del Pacto Regional por el Agua, que "continúa en un cajón del Palacio de Fuensalida" pese a que fue firmado en diciembre de 2020 por cerca de 50 entidades y partidos políticos castellano-manchegos.

Por el contrario, Núñez ha incidido en que él si ha dato traslado de este acuerdo al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en Toledo.

