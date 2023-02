Cinco propuestas para disfrutar de unos carnavales únicos en La Mancha

Muchas localidades de España arrancan la próxima semana la celebración del carnaval y en la Ruta del Vino de La Mancha es tiempo de comparsas, desfiles, vino y cuchara. Cualquier punto aquí es bueno para abandonar el encierro invernal, esconderse tras una máscara y entregarse al festín.

En esta zona de la región, el Jueves Lardero es el punto de partida. El inicio de un homenaje a lo mejor de la gastronomía manchega y a los personajes que desde hace siglos se rebelan contra las imposiciones cristianas.

Desde ‘Los Juanes’ de Villarrobledo a los desfiles de Tomelloso, pasando por las comparsas de Socuéllamos o los Martes de Gachas de Pedro Muñoz. Estos son los cinco carnavales que no te puedes perder:

1. Villarrobledo: ‘Los Juanes’ y ‘Las Bodas’

Carnaval de Villarrobledo (Albacete)

Declarado de Interés Turístico Nacional, el Carnaval de Villarrobledo es una ocasión inmejorable para exaltar las raíces de la Ruta del Vino de La Mancha y uno de los carnavales con mayor tradición de toda España. Suena la música, las mesas se llenan de los mejores vinos de las bodegas de la Ruta del Vino de La Mancha y los platos rebosan tradición. Al caer el sol, es tiempo de recogerse a la ciudad para recibir a ‘Los Juanes’, unos cuervos que mudan su popular plumaje negro por uno colorido que deja atrás el mal agüero y anuncia el comienzo del carnaval.



Por delante, quedan diez días de celebraciones para todos los gustos. Los escenarios principales son la noche y las calles, si bien el día está lleno de parodias, humor y espectáculo. El Gran Teatro celebra el viernes 17 el Concurso de Murgas y Chirigotas, si bien es el primer y segundo sábado los días de desfile de comparsas. Los más pequeños podrán disfrutar de su Carnaval Infantil, pionero en España, el domingo 19 y el viernes 24, siendo el martes el Día del Orgullo Manchego con noche de peñas, escenas costumbristas y degustación de platos típicos.



El entierro de la sardina tiene lugar el Miércoles de Ceniza, si bien en Villarrobledo no significa el fin del carnaval, sino el comienzo de las ‘Bodas’, donde los villarrobletanos compiten para llevar el disparate y el desenfreno al extremo. Y todo termina con el Domingo de Resaca, donde se rinde homenaje una vez más a la gastronomía manchega. La Plaza de Ramón y Cajal es escenario de un Concurso de gachas que se preparan al fuego.

2. Impresionantes desfiles en Tomelloso

Carnaval de Tomelloso (Ciudad Real)

El Carnaval es un momento perfecto para venir a conocer el mejor municipio enoturístico de España, pues el Desfile Nacional de Carrozas y Comparsas -sábado 18- invita cada año al baile y la diversión en Tomelloso con sus impresionantes trajes llenos de colorido y sus carrozas de personajes alegóricos y mundos de fantasía.



Todo comienza en el Palacio del Carnaval el viernes 17 a las 21.00 horas con el pregón de las fiestas y, a partir de ahí, todo es música y espectáculos. Uno de los principales atractivos es el Desfile Escolar de Carnaval, declarado de Interés Turístico Regional, pues son miles de niños, padres y profesores los que participan de las comparsas carnavaleras llenas de ilusión e imaginación; un desfile ideal para compartir con los más pequeños de la casa y terminar degustando una paella en el Palacio del Carnaval.



El Concurso y Desfile de Máscara Espontánea da paso al Gran Desfile de Peñas Locales y al VI Concurso Drag Queen, que reunirán a curiosos el lunes y martes, respectivamente. Este año además, y ya van tres ediciones, antes del Entierro de la Sardina del Miércoles de Ceniza, tendrá lugar el desfile-exhibición Concurso Traje de Carnaval ‘Diviértete reciclando y diseñando’, que pretende fomentar el espíritu creativo a partir de la sensibilización y el compromiso con el Reciclaje y el Medio Ambiente. El broche de oro lo pondrá una parrillada de sardinas que tendrá lugar en el Palacio de Carnaval.

3. Comparsas y carrozas en Socuéllamos

Carnaval de Socuéllamos (Ciudad Real) Ayuntamiento de Socuéllamos

La tradición del Carnaval se ha forjado en Socuéllamos en torno a talleres artesanales improvisados en los salones de casa de los vecinos. Meses antes de la cita, los socuellaminos se reúnen para dar vida a la alegoría y la imaginación, para coser cada traje con esmero y ensayar las coreografías que ayudan a mantener viva una tradición que cada año coge fuerza en la región.

El Carnaval se respira en la Patria del Vino desde mucho antes de su comienzo. La gran cita es el 25 de febrero, cuando tiene lugar el Desfile Local y el Concurso Regional de Comparsas y Carrozas, que este año reúne a numerosos participantes en unos días en los que no faltará la música y la gastronomía maridada con los mejores vinos de la Ruta del Vino de La Mancha.

4. Martes de gachas en Pedro Muñoz

Gachas en Pedro Muñoz (Ciudad Real) Ayuntamiento de Pedro Muñoz

El Carnaval en esta parada de la Ruta del Vino de La Mancha es un despliegue de creatividad, sorna y espectáculo combinado con el gusto más exquisito por las tradiciones que dibujan cada festejo de este rincón de Ciudad Real, conocido por ser la cuna del Mayo Manchego, o lo que es lo mismo, artista en esto de las celebraciones populares.

Aquí, la fiesta comienza el sábado 18 con el Carnaval de los Colegios y el Festival de Chirigotas, una oportunidad para hacer protagonistas por un día a los más pequeños y disfrutar además de la sátira, la acidez y el humor de las siempre originales chirigotas. El domingo da paso al Gran Desfile de Carnaval, que extiende el ambiente festivo hasta bien entrada la noche. El lunes es el día de los niños, que lucen sus trajes y desfilan por la ciudad en el Carnaval Infantil, que prolonga el espíritu carnavalero hasta el Martes de Gachas, homenaje a uno de los platos más tradicionales del recetario de invierno en la llanura manchega.

5. Carnavalcázar y las mulas engalanadas de El Toboso

Carnavalcázar Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

El carnaval está tan arraigado a la cultura de la Ruta del Vino de La Mancha, que hay dos paradas en las que éste se festeja hasta fuera de calendario. Es el caso de Alcázar de San Juan y El Toboso, que celebran su particular visión de esta festividad en diciembre y enero, respectivamente.



Más de dos siglos de historia respaldan a Carnavalcázar como fiesta entre las fiestas. Declarada en 2018 Fiesta de Interés Turístico Nacional, es el único carnaval que se celebra en diciembre. No falta de nada: el Carnaval Infantil, la Mascarita Popular, las comparsas, las carrozas, las murgas que arrancan las carcajadas de los asistentes con sus coplas satíricas y divertidas y hasta la cuelga de peleles por los balcones de la ciudad, que terminan ardiendo en el Entierro de la Sardina. Las risas están aseguradas en cualquier rincón de la ciudad con los originales ‘corros de máscaras en la mesa camilla’ en los que los vecinos reproducen en la calle esas escenas costumbristas en las que aprovechan para jugar a las cartas, echar un dominó y degustar de paso unos dulces típicos como los polvorones, los rosquillos y la mistela.



El Toboso, por su parte, elige enero para celebrar su particular carnaval en el que San Sebastián y San Antón son los protagonistas. Las tradicionales carreras de mulas y caballos engalanados con sus mejores arreos son una preciosa excusa para acercarse a esta parada de la Ruta del Vino de La Mancha y conocer las tradiciones populares que aún luchan por permanecer vivas en esta encantadora tierra.



Archivado en Albacete (Provincia), Carnavales, Ciudad Real (Provincia), Fiestas Castilla La- Mancha

