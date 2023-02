Blanca Fernández: "Lo que importa son las víctimas, no el futuro político de Irene Montero"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apoyado la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para modificar la Ley del 'solo sí es sí', pera endurecer las penas. Así lo ha defendido este jueves la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en las Cortes regionales ante la Proposición no de Ley del PP para pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no ha salido adelante.

Para Fernández, "lo que importan son las víctimas", por lo que es pertinente plantear "cómo evitamos la revictimización de las víctimas, cómo mejoramos el sistema, cómo las atendemos mejor y cómo las protegemos mejor".

En este sentido, tal y como informa EFE, Fernández ha expresado que lo quieren las víctimas no es que no se acuda a los actos en los que participen altos cargos del Ministerio de Igualdad, como plantea el PP, sino que quieren que se las proteja y que se reaccione ante el "error" que provoca rebajas de penas y excarcelaciones. "Al Gobierno de Castilla-La Mancha le importa muy poco el futuro político de Montero y todo su equipo. Si el PP lo hace es por aprovechar que, como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores".

"Importan las víctimas"

La consejera ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene en marcha medidas como el programa 'Contigo', para la atención psicológica a víctimas de violencia sexual, recursos de acogida y los centros de la mujer, además de haber iniciado la puesta en marcha de cinco centros de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, uno por provincia. "El Ejecutivo autonómico ha hecho un refuerzo de las políticas de igualdad que hemos tenido que sacar de los escombros de los que las dejaron ustedes con los recortes de Cospedal, que no necesitaba a VOX para cargarse el Instituto de la Mujer".

Por ello, ha querido aclarar que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha preocupado por esta ley desde el principio en la parte relativa a la rebaja de las penas y fruto de esta preocupación fueron las alegaciones, reuniones e informes enviados al Ministerio de Igualdad alertando sobre esta cuestión.

Asimismo, ha criticado la actitud del Grupo Parlamentario Popular, al que ha reprochado que no haya presentado una propuesta concreta para enmendar la ley. "Hubiera estado muy bien debatir sobre la propuesta concreta del PP de cómo se rectifica el error. No dicen por qué están a favor o en contra de una proposición de ley que viene a resolver un problema porque no les importa. En eso coinciden con Podemos, porque quieren ganar el relato y aquí no se trata de ganar el relato, sino de que ganen las víctimas".

