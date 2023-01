ANPE Castilla-La Mancha cierra con Educación un acuerdo de mejoras para el profesorado

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) de Castilla-La Mancha ha alcanzado un acuerdo con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de mejoras para el profesorado y la enseñanza pública, que se aplicará en los próximos años y varias medidas en el presente curso escolar.

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, el acuerdo ha sido posible este miércoles en la Mesa Sectorial de Educación, donde se ha sellado el acuerdo con el 75,77 por ciento de apoyo y pese al rechazo de CCOO, STE y CSIF.

ANPE ha señalado que es consciente de la complejidad de las negociaciones en el escenario económico actual, pero también está convencido de que es necesario revertir "de manera definitiva" los recortes que perduran desde el año 2012.

Entre las medidas más importantes del acuerdo, ha citado la reducción del horario lectivo del profesorado, con el objetivo de llegar a 23 horas lectivas en maestros y 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias y, para ello, el curso 2023/2024 se reducirá a 24 horas lectivas en centros de Infantil y Primaria y se definirán las plantillas orgánicas de los centros de Enseñanzas Medias a 18 horas lectivas, para reducir su horario a 19 horas lectivas en el curso 2024/2025.

Asimismo, ha subrayado la bajada progresiva de las ratios en Infantil y Primaria hasta un máximo de 22 alumnos por aula y que ya, para el curso 2023/2024, las aulas de 3 y 4 años de Infantil serán de 22 alumnos como máximo.

ANPE también ha hecho hincapié en el cobro del verano para los funcionarios interinos, una medida de aplicación para este curso escolar puesto que aquellos docentes adjudicatarios, durante septiembre y octubre, de una plaza para todo el curso, ya percibirán las retribuciones del curso completo.

Y ha recalcado que serán en torno a 900 interinos los que se beneficiarán de la medida al finalizar este curso y que la Consejería de Educación también se ha comprometido a seguir negociando para reducir el número de meses trabajados para la retribución y reconocimiento administrativo de los meses de verano.

Las otras medidas que completan el acuerdo son la aprobación anual de ofertas de empleo público al máximo establecido en la Ley, el incremento del número de días de libre disposición para favorecer la conciliación, las reuniones telemáticas de órganos de coordinación docente, un Plan de Reducción de la Burocracia, la flexibilización y mejora de los criterios para la dotación, en plantilla jurídica, de profesorado de apoyo en Educación Infantil y el diseño de una nueva plataforma para la adjudicación de sustituciones y estabilidad para el profesorado.

CSIF no firma el acuerdo

Por su parte, tal y como han indicado en nota de prensa, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha posicionado en contra del acuerdo. El sindicato subraya que la mejora de la enseñanza pública de la región pasa por la reversión de los recortes instaurados desde hace más de diez años, pero el documento presentado por la Consejería no se acerca a dicha reversión.

El presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, refleja que "se sigue maltratando a los interinos, además de no pagarles el verano hay un exceso de medias jornadas. Y ahora como castigo se les obligará a hacer manuscrita la unidad didáctica en el proceso de oposición, del cual dependerá el convertirse o no en funcionarios, o el trabajar o no en los próximos años".

Sigue los temas que te interesan