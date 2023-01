Podemos vetará si puede la investidura de García-Page y pedirá al PSOE otro presidente

El candidato de Podemos a la Presidencia de Castilla-La Mancha y posible candidato de la confluencia de izquierdas en proceso de negociación, José Luis García Gascón, ha avanzado de que toda vez que se conozcan los resultados electorales de los próximos comicios autonómicos, y en el caso de que la suma de la coalición fuera imprescindible como bisagra para dar el liderazgo del Ejecutivo a Emiliano García-Page, vetaría la opción del actual presidente e instaría al PSOE a designar a otro candidato si quiere contar con un hipotético necesario apoyo.

Así lo ha asegurado García Gascón en una entrevista con Europa Press, donde ha puesto de manifiesto que defenderá este extremo "mientras Emiliano García-Page siga atacando al Gobierno de coalición progresista y siga haciendo políticas de derechas alineándose con el PP de Alberto Núñez Feijóo".

"Nosotros vamos a votar en contra de una investidura de García-Page y a favor de una investidura del partido que más votos tenga con cualquier candidato que no sea Emiliano García-Page. Votaríamos a alguien que fuera de izquierdas", ha zanjado.

Casi imposible

Revertir este punto de vista para el PSOE castellano-manchego es, con las condiciones actuales y según García Gascón, "muy difícil, casi imposible" después de "cuatro años de trayectoria de un gobierno con mayoría absoluta con posiciones de derechas".

Así, ha lamentado que García-Page "siga atacando al Gobierno de coalición progresista y a su propio partido", además de que está ejecutando políticas en Castilla-La Mancha que "dañan a la ciudadanía". "Se me antoja muy difícil ver alguna posibilidad de que esto pueda cambiar, aunque no es imposible. No me importará tener que desdecirme", ha abundado.

Siguiendo con este argumento, ha admitido que habría "otros nombres" dentro del PSOE que él sí vería con buenos ojos para ejercer la Presidencia de Castilla-La Mancha en virtud de un acuerdo con la confluencia que él representa. En este sentido, ha desvelado que hay "bastante gente del PSOE" tanto en la región como a nivel nacional que le ha transmitido su incomodidad con las posturas políticas de García-Page.

