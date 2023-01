El PP avisa de que Castilla-La Mancha "no está para un Gobierno de títeres y teleñecos"

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha expresado que la región no está para un Gobierno de "títeres" de Ferraz ni "teleñecos" de Moncloa. "Está para tener un Gobierno serio y eficaz, para tomar medidas que hoy necesitan las familias castellano-manchegas".

Según la también senadora autonómica este Gobierno estará liderado a partir del próximo 28 de mayo por el presidente Paco Núñez, que ha venido a gobernar esta tierra "con todos y para todos". Agudo afirma que el partido está demostrando "sobradamente" que tiene un proyecto para la comunidad basado en la gestión, en el rigor y el "cambio con el que se pretende unir a la sociedad castellano-manchega entorno a esa alternativa necesaria para nuestra tierra".

"Lo hacemos con un equipo liderado por Paco Núñez, que tiene muy claro qué necesita y qué quiere para nuestra tierra: avance y progreso basado en el desarrollo económico y social, para convertirla en el verdadero eje troncal para el crecimiento de Europa. Por ello, Núñez defiende la construcción de un eje de desarrollo económico para el sur de Europa que englobe a Castilla-La Mancha con Andalucía y con Madrid".

[El semáforo de Feijóo para el 28-M: 5 regiones en juego y 4 'misiones imposibles' para teñir España de azul]

Proyecto "agotado"

En este sentido, Agudo ha afirmado que enfrente está un PSOE y un Page que han demostrado que "están cansados". "No tiene proyecto para Castilla-La Mancha porque está agotado. "Page solo piensa en las elecciones y en los votos y no está preocupado por los problemas reales que tienen a día de hoy los castellano-manchegos. Está plegado a Sánchez y ha quedado demostrado que no tiene proyecto para esta tierra. Lo único que le importa es seguir siendo el consentidor de las tropelías de su jefe".

Asimismo, ha expresado que es el "responsable directo" de que el Gobierno de Pedro Sánchez esté sacando a las calles "lo peor de las cárceles". "Es el responsable directo de que se haya eliminado el delito de sedición o de que se estén rebajando las penas de malversación de aquellos que utilizaron dinero púbico para intentar romper nuestro país".

Por último, ha insistido en que Page "es el responsable directo de que más de 130 agresores sexuales estén viendo cómo se les rebaja sus penas de manera vergonzosa".

Sigue los temas que te interesan