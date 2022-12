Núñez asume como una "broma" la encuesta que otorga otra mayoría absoluta a García-Page

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha calificado de "broma" la encuesta realizada por IDUS3 y publicada este domingo por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que otorga al presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, una nueva mayoría absoluta en los próximos comicios autonómicos.

Núñez, a preguntas de los medios este lunes en Madrid, donde ha acudido para participar en la Junta Directiva Nacional de su partido, ha asegurado que esta encuesta es un "documento interno" del PSOE hecho "por una socióloga del PSOE que solo trabaja para Page", informa Europa Press.

"Me gustaría que me preguntaran por cosas serias y no por documentos internos del PSOE. Hay que hablar de temas serios y no de bromas", ha reiterado.

