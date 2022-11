El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado este viernes que “la mejor venganza contra radicales y machistas es no ser como ellos”, lamentando que, en ocasiones, “hay demasiada tolerancia contra los intolerantes”. Así lo ha afirmado en el acto institucional con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres celebrado en el polideportivo de La Paz de Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde ha estado acompañado por la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, y el alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, entre otras personalidades.

Según EFE, el acto ha vuelto a celebrarse bajo el lema ‘Tú puedes ayudar’, como llamamiento a la capacidad de la sociedad para luchar contra la violencia machista. En él, el Ejecutivo autonómico ha reconocido la labor de sensibilización de colectivos e instituciones en esta lucha. Por su parte, García-Page ha destacado la apuesta de Castilla-La Mancha frente a la violencia de género, que se evidencia con el dato de que la región cuenta con la mayor red de centros de la mujer de España.

Asimismo, ha destacado los avances de la sociedad en materia de igualdad en los últimos años y el cambio de mentalidad, conseguido con el esfuerzo de todos “y no como fruto de la casualidad”. Ha llamado a la unidad para seguir luchando contra el machismo, que es el caldo de cultivo de la violencia contra la mujer que ejercen quienes “a la postre no creen en la igualdad y se creen superiores”.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

“La mejor venganza contra radicales y machistas es no ser como ellos”, ya que, en ocasiones, “hay demasiada tolerancia contra los intolerantes. La región fue pionera con leyes en la lucha contra la violencia contra la mujer pese a que todavía hay algunos a los que no les importa las leyes. Un derecho conseguido no es para toda la vida, por lo que hay que trabajar para mantener lo logrado y avanzar en igualdad para lograr un futuro mejor”.

Al respecto, ha alertado sobre los episodios de “violencia ambiental” que se están produciendo, indicando que algunos radicales “últimamente se están pasando de la lengua y ojo, mucho ojo, porque eso no puede traer nada bueno”. “La violencia física siempre empieza por el insulto”.

Por último, ha lamentado que, al igual que otros años, no se haya logrado un apoyo unánime a una declaración contra la violencia de género en las Cortes de Castilla-La Mancha, tras el voto en contra del PP por su rechazo a la nueva ley del “solo sí es sí”.

“Recuerdo, reflexión, reivindicación y reconocimiento”

De su lado, la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha afirmado que este 25N es un día “de recuerdo, reflexión, reivindicación y reconocimiento”. “Todavía queda mucho por hacer y la mejor vacuna es la igualdad, para lo que hay que trabajar en educación”.

Fernández se ha felicitado por los pasos dados, pero ha alertado sobre el avance del negacionismo, que no reconoce la violencia de género y contra la mujer por el simple hecho de serlo, a lo que ha llamado a combatir para evitar su avance.

Blanca Fernández, consejera de Igualdad. Foto: JCCM.

Así, tanto el presidente como la titular de Igualdad han querido destacar la labor de todos los que trabajan para prevenir y apoyar a las víctimas de violencia de género, desde los servicios sociales hasta las Fuerzas de Seguridad del Estado o la Justicia.

Varios reconocimientos

El acto ha contado con la actuación de Marwan, un cantautor públicamente comprometido con la lucha contra la violencia machista. Además, se han entregado varios reconocimientos.

Se ha reconocido al IES ‘Federico García Lorca’ de Albacete; el Centro de Educación de Personas Adultas ‘Antonio Gala’ de Ciudad Real; el IESO ‘Tomás de la Fuente Jurado’ de El Provencio (Cuenca); el IES ‘Ana María Matute’ de Cabanillas del Campo (Guadalajara) y el IES ‘La Sisla’ de Sonseca (Toledo). También, se han entregado reconocimientos especiales a la Guardia Civil y la Policía Nacional por su trabajo constante frente a la violencia de género y a la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete, Cira García Domínguez.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto: JCCM.

Sigue los temas que te interesan