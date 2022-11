El PSOE de García-Page endurece su discurso contra Paco Núñez y pide a Feijóo que pongan a otro

Se nota abiertamente que estamos en época preelectoral y que el escándalo de la sedición impulsada por Pedro Sánchez está tensando la vida política, más aún en Castilla-La Mancha, el territorio que lidera Emiliano García-Page, el barón más díscolo del PSOE y sobre el que están ahora mismo puestos los focos de los medios nacionales de comunicación. La coyuntura castellano-manchega en torno a la reforma de sedición, y su posible derivada en la malversación, está siendo aprovechada por el Partido Popular para intensificar con mucha fuerza la presión sobre García-Page con el objetivo de que rompa la disciplina de voto en el Congreso y frene los favores que Sánchez está haciendo a los separatistas. Los populares, de hecho, han incrementado las visitas de dirigentes nacionales a distintos puntos de la región.

Todo ello ha provocado mayor confrontación en la vida política de Castilla-La Mancha y un fuerte tira y afloja entre el PSOE y el PP que puede ser la tónica de las próximas semanas o meses. Si este martes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acompañada por el presidente de este partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, volvía a la carga desde Toledo para insistirle a Page en la urgencia de "pasar de las palabras a los hechos" y frenar a Sánchez en el Congreso, poco después ha sido el número dos del PSOE castellano-manchego, Sergio Gutiérrez, el que ha salido al paso y ha endurecido su discurso abiertamente contra Núñez, que ya de por sí era intenso, a la vez que recíproco. Es un toma y daca que no va a parar y que sitúa a socialistas y populares en un contexto de "alta tensión" a tan sólo medio año para las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que se prevén muy reñidas.

En este contexto, y ciñéndonos a la respuesta de Gutiérrez ante la visita de Gamarra a Toledo, el secretario de Organización del PSOE castellano-manchego ha dado un paso más allá en sus críticas a Núñez y ha pedido al PP que le quiten y pongan a otro líder en Castilla-La Mancha. Gutiérrez cree que Núñez "no sirve" como candidato del PP y por eso los dirigentes nacionales de este partido tienen que venir "todos los días" a dar una rueda de prensa a Castilla-La Mancha: "Si todos los días van a tener que estar viniendo Feijóo, Bendodo, Gamarra y todos sus líderes a la región para hacer el trabajo de Núñez, porque no les sirve como candidato, es más fácil que le cambien que venir todos los días a dar una rueda de prensa", ha remarcado el dirigente socialista.

Es mejor cambiarlo

"Les es más útil y más sencillo que le cambien a tener que estar haciendo todos los días su trabajo" para "cubrir sus deficiencias", ha reiterado el también diputado nacional socialista, quien ha dado por "bueno", en todo caso, que los líderes nacionales del PP estén en la región. No obstante, a Gutiérrez le "chirría" que "vengan en una mano con el señuelo de la sedición o del Código Penal y en la otra con un cuchillo ensangrentado para que nos quiten más agua, nos traigan toda la basura nuclear de España y nos quiten las ayudas contra la despoblación de Guadalajara para llevárselas a Zamora".

"No vamos a tolerar", ha atajado Gutiérrez, que "los dirigentes del PP nacional pidan de manera reiterada el traicionar y golpear los intereses de esta tierra" y, encima, que "Núñez no sea capaz de ponerse de frente" por lo que le ha tachado de no ser "valiente" ni "coherente" ni "capaz de decir esta palabra es mía" en defensa de los derechos de los castellano-manchegos.

En este punto, Gutiérrez ha "traducido" que cuando Gamarra habla de pacto nacional por el agua la palabra pacto significa "traición", nacional "favorecer al Levante" y agua "poder secar el Tajo y el Guadiana", de ahí que haya rechazado de plano "los eufemismos" del Partido Popular. Y también en plan traductor, sobre la instalación del cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), "lo que significa es que decenas de camiones con basura nuclear van a atravesar la región", ha observado.

Poca confianza

Por otra parte, Gutiérrez ha dicho que no le deja de "sorprender" la "poca confianza" que tienen los líderes del PP respecto a sus máximos dirigentes y ha espetado que "a ver si tiene razón" la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que su líder, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene valor ni capacidad o se siente impotente para líderar por si solo sus posiciones políticas".

"Cada uno tiene que seguir su propia capacidad política y no pedir a sus presidentes regionales que hagan el trabajo de su partido porque lo único que demuestra es que le falta potencia, capacidad política y de liderazgo", ha apostillado.

