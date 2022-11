"Si Núñez tuviera el 10 % del coraje que tiene Page criticaría a Feijóo por querer quitarnos el agua"

El PSOE de Castilla-La Mancha esquiva por el momento la reciente petición realizada desde el PP: que los barones díscolos con Pedro Sánchez que no están a favor de reformar el delito de sedición, como es el caso de Emiliano García-Page, pasen de las palabras a los hechos y soliciten la convocatoria de un Comité Federal para fijar su postura, además de ordenar a los diputados y senadores nacionales de sus respectivas comunidades autónomas que voten en contra de la modificación del Código Penal en el Parlamento.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez, ha sido el primero en responder desde Talavera de la Reina al órdago lanzado por los 'populares' Elías Bendodo, coordinador general del PP, y Paco Núñez, presidente regional del partido conservador, este domingo durante una rueda de prensa en Guadalajara. "Todo el mundo en España sabe lo que opina Page sobre el delito de sedición, pero si el presidente del PP de Castilla-La Mancha tuviera el 10 % del coraje y la coherencia que tiene Page para defender ante cualquiera lo que él piensa, hoy en su rueda de prensa estaría criticando al PP de Feijóo por querer quitarnos el agua del Tajo, las ayudas para la despoblación y meternos en un cementerio nuclear", ha asegurado.

"No es creíble que intenten hacer pasar al presidente de Castilla-La Mancha por una persona que no dice lo que piensa. Hoy lo que hace el presidente del PP es lo fácil, es ser valiente contra los que no piensan como él, pero lo que demostraría un mínimo de coherencia y un mínimo de valentía es que aprovechara la visita del señor Bendodo para decir que el agua del Tajo se tiene que quedar preferentemente en Castilla-La Mancha, que las ayudas para Guadalajara no se pueden ir a Zamora y que lo que no queremos es el cementerio nuclear en Castilla-La Mancha", ha añadido Gutiérrez.

El secretario de Organización del PSOE castellano-manchego ha recordado que "el PP de Castilla-La Mancha siempre ha sido un partido que se ha sometido a las directrices nacionales, aunque perjudicara a Castilla-La Mancha". "Si Paco Núñez tuviera un 10 % de la coherencia y de la valentía de Page, hoy estaría defendiendo ante el PP a Castilla-La Mancha y no le estaría haciendo el juego a Génova, a pesar de que eso signifique traicionar los intereses de esta tierra", ha insistido.

Además, Sergio Gutiérrez ha acusado a Paco Núñez de "aprovechar la política nacional para que nos olvidemos de que son los que pusieron en peligro las políticas públicas que nos afectan en Castilla-La Mancha, y es por eso que me preocupa su estrategia". "El Partido Popular de Castilla-La Mancha no tiene otra cosa que decir ni que ofrecer nada más que los mensajes que le mandan a nivel nacional. No puede hablar de la sanidad, porque saben que todo el mundo sabe que estarían aprovechando esta crisis para volvernos a cerrar urgencias rurales. No pueden hablar de la educación porque volverían a cerrar las escuelas rurales y los comedores escolares. No pueden hablar de la dependencia porque nos volverían a poner en el contexto de crisis a la cola de España en la aplicación de la Ley de Dependencia", ha finalizado.

