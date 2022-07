La alcaldesa de Alcázar de San Juan Ciudad Real), Rosa Melchor, por su cargo de presidenta de la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN), tendrá los próximos cuatro años la responsabilidad de presidir la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN), la plataforma que agrupa a asociaciones de diferentes países de Europa ligadas al sector vitivinícola y enoturístico.

Tras un traspaso certificado el pasado mes de junio en el Parlamento Europeo, Melchor, en una entrevista con Europa Press, ha manifestado que se presenta una responsabilidad "enorme" que asume España tras mucho tiempo, algo "de relevancia y a tener en cuenta"; a lo que ha sumado que es la primera vez que una mujer preside esta red de ciudades europeas, por lo que espera que este factor suponga "un antes y un después".

Se trata de una red que agrupa a municipios de Italia, España y Portugal junto a más ciudades europeas sin red internacional para abordar "todo lo relacionado con la cultura del vino".

Palanca turística

En el caso de la red española, la estrategia es usar el sector como palanca turística, aprovechando todo el potencial del enoturismo como potencial.

Ahora toca desde su Presidencia empezar a incidir en instituciones europeas, para lo cual "ya hay contactos abiertos"; a lo que ha añadido su intención de que algunos países que ya colaboran con esta red de la mano de ciudades de forma independiente puedan consolidar su participación e integrarse formalmente en esta red.

Algo que ya se ha abordado en la Comisión Europea en Bruselas, tal y como ha recordado Melchor, quien apunta que de manera individual no se hace tanta fuerza como con la potencia de la red.

"Estamos contentos y orgullosos pero también preocupados para hacerlo lo mejor posible", ha apuntado Melchor.

Más valor añadido

En el contexto actual, con la pandemia aún por superar y con un escenario internacional marcado por el conflicto en Ucrania, Melchor ha opinado que en este momento hay "fuerza nueva" de la que puede beneficiarse el sector, sobre todo después de superar la crisis por los aranceles norteamericanos.

"Creo que Europa, que es la mayor productora de vino del planeta, no puede perder la batalla de estar todos juntos y unidos", ha abundado Melchor, quien recuerda además cómo el sector ha superado circunstancias adversas como la intención de dejar de ser visto como un alimento a nivel de directriz europea.

La intención es fortalecer relaciones con todos los organismos europeos e "intentar poder crecer y ser al final de estos años de mandato más fuertes".

La alcaldesa alcazareña ha reivindicado que ahora "hay una manchega" al frente de esta institución, por lo que va a aprovecharse de "la fortaleza" de toda una comarca para ejercer su cargo, sin dejar de lado que usará su influencia para beneficiar a toda la región en su nuevo cometido.

Transformar en positivo

Tal y como ha asegurado Rosa Melchor, ahora toca "continuar con la línea" iniciada en las últimas décadas dentro del sector español, y en concreto el castellano-manchego, para ir seguir transformando "en positivo" toda la cadena de producción.

En estos momentos, "no hay bodega, por pequeña que sea, que no tenga un enólogo o que no invierta en su etiquetado para que sea más atractivo, porque es lo que quiere el consumidor final".

"El mercado ha cambiado mucho y creo que es en buena medida gracias a las intervención positiva de las denominaciones de origen, que han ayudado a transformar. Ahora el reto es seguir apostando por dar más valor añadido a nuestros vinos", ha defendido.

La Mancha y el vino

Después de que Aranda de Duero ejerza este año como Ciudad Europea del Vino antes de pasarle el testigo el próximo año a la agrupación de ciudades de Douro en Portugal, Melchor ha destacado que dentro de su mandato, en 2025, una ciudad española podría volver a postular para esa responsabilidad, escenario en el que no se descarta que alguna de Castilla-La Mancha pueda coger la bandera.

En este contexto, ha reparado en que para ese año la región habrá recuperado y certificado hasta cinco rutas del vino a lo largo de su territorio, por lo que en caso de una hipotética candidatura habrá más fuerza de cara a poder conseguir esta distinción.

