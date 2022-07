García-Page sobre si será sucesor de Sánchez: "No me interesa ni estoy en esa ambición"

Interesantes y jugosas declaraciones este lunes de Emiliano García-Page en la Cope, en su línea de verso suelto entre los dirigentes socialistas. Tras la celebración del Comité Federal Extraordinario del PSOE que se ha celebrado este fin de semana y en el que se han ratificado los cambios que habíamos conocido días atrás, el presidente de Castilla-La Mancha ha dicho en una entrevista con Carlos Herrera en la Cope que “la realidad es que si las cosas fueran bien en las encuestas, si fuéramos 15 puntos por delante, es evidente que no habría habido ningún cambio aunque hubiera problemas”.

García-Page también ha dicho, en este sentido, que “hay que dar un voto de confianza a los que están arriba para formar sus equipos para que se sientan cómodos”, en referencia al nuevo equipo de Sánchez en Ferraz.

Palabras de García-Page en un momento en el que los barones autonómicos del PSOE están planificando sus estrategias políticas y electorales al margen de la dirección nacional del partido, y pensando ya en las autonómicas y municipales de mayo de 2023, que es donde realmente se la juegan los líderes territoriales.

Giro sanchista

No obstante, el presidente de Castilla-La Mancha ha manifestado que, como lectura positiva de ese Comité, “el presidente del Gobierno lo que ha hecho es saber que las cosas no están en el mejor momento y que hay dificultades y que en vez de estar de brazos cruzados va a dar un giro”.

Aunque García-Page critica que “me pronuncio en los medios porque es donde me entero de las decisiones de mi partido y si me llaman a tomar decisiones no solo me pronuncio sino que intento ganar la votación”.

Por otro lado, el ‘enfrentamiento’ existente entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez hace cuestionar si es una amenaza o complemento para el PSOE, y en este sentido García-Page ha sido tajante: “Díaz ha sido la mejor decisión de Pablo Iglesias pero como ha sido una decisión de la que se ha arrepentido, mucho me temo que de quien tiene que tener cuidado Yolanda no es de los socialistas ni siquiera de Feijóo, sino de quienes la pusieron”.

Además, recuerda el presidente de Castilla-La Mancha que “hay una parte del PSOE que siempre va a rechazar el modelo de no libertad, de no democracia, de odio social y de frentismo”, en alusión a la extrema izquierda.

¿Suceder a Sánchez?

En el caso de que Pedro Sánchez tropezase en las próximas elecciones, García-Page ha dejado claro ante Carlos Herrera que “no quiero hacer política madrileña ni estoy en esa ambición personal” incidiendo en que “no es que no me interese la política madrileña, es que no me interesa protagonizarla”.

De esta manera, el presidente castellano-manchego y secretario regional del PSOE ha querido despejar las dudas para quienes lo postulan como sucesor de Pedro Sánchez.

Esta hipótesis, barajada en algunos sectores políticos, no parece que, de momento, entre en los planes del presidente de Castilla-La Mancha, entre otras razones porque el escenario ahora es otro y es necesario esperar a los resultados electorales.

