Es el renacimiento de una preciosa y espectacular artesanía de calidad con siglos de historia. La cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo recobra vida con toda su fuerza. Casi tres años después de su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2019, esta gran tradición artesana conservada en el tiempo está experimentando una nueva explosión, y no sólo de extraordinaria calidad, sino también comercial y como tendencia que se ha puesto de moda en España. En las mesas más elegantes, en la decoración de las casas y restaurantes, en el disfrute de la belleza que cabalga a través de los siglos y ha llegado en plenitud a nuestro tiempo.

La cerámica continúa siendo el plato fuerte de la decoración de muchos hogares y ahora recibe un nuevo impulso. Sin duda, la labor del ceramista es una tendencia que se mantiene más viva que nunca, pues cada vez llama más la atención de los diseñadores de interiores. La tendencia ya es claramente una moda. En especial, Castilla-La Mancha posee talleres artesanales que se dedican a la elaboración de obras de arte que gozan de un nuevo y renacido prestigio. Concretamente, la alfarería de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, en Toledo, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ha sabido mantener esa larga tradición artesanal, pero sin dejar de lado la moda de hoy en día: modernidad e historia se dan la mano en este arte especial.

Y es que, hay que reconocerlo, la cerámica de Talavera tiene un especial encanto que se ha potenciado aún más, con ese reconocimiento internacional por parte de la UNESCO. La alcaldesa talaverana, Tita García Élez, confiesa, en declaraciones a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, sentirse orgullosa de este ‘regalo’ que se le ha concedido a la industria artesana. “Hemos conseguido sacar desde nuestro término municipal una joya que ha sido reconocida a nivel mundial”, añade emocionada.

Vajilla de cerámica de Talavera. Colección particular de Eva de Pedraza

El tiempo y los hechos le han dado la razón a la alcaldesa. Este oficio artesanal talaverano ha logrado posicionarse como uno de los mayores referentes del sector de la alfarería, dentro y fuera de España. García Élez afirma que, gracias al reconocimiento, han aumentado las ventas de piezas de cerámica en relación a años anteriores.

“El Certificado de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha sido un buen trampolín para nuestra cerámica", explica, en este mismo sentido, Ana Fernández Pecci, ceramista y fundadora del Centro Cerámico de Talavera, uno de los talleres más emblemáticos y de mayor calidad de la ciudad. "Asimismo, el importante despliegue informativo ha hecho visible nuestro trabajo en todo el mundo, y como consecuencia ese interés condujo al incremento de ventas", según declara Fernández Pecci a nuestro periódico.

Para Talavera, el auge de la cerámica ha sido como un respiro de aire fresco, pues ha influido también en el crecimiento del turismo. Muchos extranjeros demandan visitar la ciudad junto con el Museo de Cerámica "Ruiz de Luna", el gran referente artesano de Talavera. “Unas de las experiencias que hemos puesto en funcionamiento son los talleres visitables, para que la gente no sólo pueda comprar cerámica, sino que también disfrute del proceso de elaboración, para después llevarse su propia pieza a casa”, aclara la alcaldesa del municipio toledano.

Y este notable salto ha llegado también a las mesas y la decoración. La cerámica es un arma resistente al paso del tiempo, que vuelve para acompañarnos en nuestras comidas y cenas de gala. Esta vajilla artesanal permite crear un ambiente sofisticado y moderno dentro del hogar. Los decoradores, tienen un especial cuidado con el diseño de cada mesa. Aquí todo es importante, por lo que cada uno de los elementos que hay en la mesa, debe tener relación con el diseño y colores escogidos.

Es cierto que está muy en tendencia la decoración de centros de mesa. La experta en el diseño de mesas, Beatriz Satrústegui, explica que primero se pusó muy de moda la artesanía granaina y después la talaverana, como una forma de tener algo personalizado que se saliera del estándar que se puede encontrar en todas partes. La cerámica de Talavera añade este toque personal de distinción que se ha puesto de moda.

De hecho, en los últimos años, muchos interioristas han incluido la cerámica en sus proyectos. El decorador toledano Tomás Alía se ha convertido en el principal Embajador de Talavera, puesto que ha incorporado este material como un elemento más de su trabajo. Él mismo recibió la Medalla al Mérito Artesano en octubre de 2021 en agradecimiento a una labor que ayuda enormememente a la difusión artesanal de la tierra. En muchos de sus trabajos de decoración Alía ha defendido las técnicas artesanas de Castilla-La Mancha, como por ejemplo los bordados de Lagartera, pueblo natal del diseñador.

Esta tendencia de moda ha llegado también hasta los restaurantes, dónde algunos propietarios han colocado en sus locales, objetos decorativos de cerámica. Las paredes de estos lugares están recubiertas de azulejos de cerámica, lo que más predomina en la decoración. Como añade Satrústegui, resulta arriesgado utilizar en restaurantes la vajilla talaverana como plato de mesa, porque puede ser demasiado frágil. Por eso, se emplea más para la decoración de las paredes (azulejos), o como adorno (esculturas, floreros,etc). No obstante, la cerámica de Talavera en la mesa da un resultado fantástico y sorprendente, y de hecho algunos locales también la utilizan.

En este sentido, en Talavera, podemos encontrar, el restaurante ‘Raíces’, del chef Carlos Maldonado, estrella Michelín, el más famoso y valorado de la ciudad. En su local junto al río Tajo se presenta un enorme mural elaborado de azulejos de cerámica talaverana que ha conseguido, desde el siglo XXI, recoger la tradición desde la más rabiosa actualidad para ofrecer un estilo totalmente rompedor y moderno. Maldonado ha tenido el acierto, además, de presentar sus platos en vajilla talaverana, elaborada por Javier Arias del Pino en el Patio de Artesanos de la ciudad. "Queremos que todo gire en torno a Talavera y a la cerámica", declaró en su día este televisivo y famoso cocinero talaverano que, por supuesto, se ha volcado con los productos más naturales de la tierra para elaborar sus platos.

Además de eso, la alfarería talaverana ha conseguido atravesar fronteras, llegando al restaurante del reconocido internacionalmente cocinero español José Andrés, en Miami. Este local fue decorado en su momento por la ceramista talaverana Mónica García del Pino, de Cerámicas San Ginés, otra de las grandes referencias del sector en la ciudad.

Sabemos que la cerámica y sus formas de realización son infinitas, pero sin duda, como más se aprovecha es como objeto decorativo. El Centro Cerámico de Talavera elabora todo tipo de obras que pasan por una revisión actual respecto a la tradición. “El objetivo es que se reconozca la cerámica de Talavera, en una pieza conceptual, que puede ser escultura, azulejos, remates arquitectónicos o incluso floreros", han añadido.

La experta en decoración de mesas Beatriz Satrústegui siempre ha tenido cierta conexión con la cerámica desde que era pequeña. Pues, su abuelo tenía una casa cerca de Lagartera (Toledo) y por eso está muy acostumbrada a ver la cerámica de Puente y de Talavera en las casas de campo.

En 2021, publicó su libro 'Amor Platónico', donde reune tips e ideas para construir ideales centros de mesa. En este libro, se presentan diversos ejemplos que sirven de inspiración para cualquier tipo de ocasión.

A la hora de elaborar el libro, Satrústegui dedicó una de sus páginas a un centro de mesa hecho especialmente con artesanía española. "Me fui a Puente del Arzobispo y encargué cuatro puestos, con dos de los motivos más tradicionales de Puente". "Uno de los motivos se llama 'Pinos' compuesto de un verde óxido super clásico de Puente, y el otro llamado 'Montería' que se suele hacer también en Talavera, porque al estar tan cerca uno del otro comparten muchos diseños".

Acorde con la vajilla encargó unas servilletas en Lagartera (Toledo) a Rocío Lozano, bordadora de manteles. Y claramente, no pudo faltar un escenario rural que tenía bastante relación con los elementos que estaban en la mesa. Satrústegui quería dar visibilidad a la alfarería toledana para que tuviera cierta repercusión en el extranjero. Por este motivo, creó este diseño, con el fin de tener un muestrario de lo que encontramos en la artesanía española actual.

Beatriz Satrústegui tiene una cuenta en Instagram dónde sube imágenes con diversas ideas para crear centros de mesa. La decoradora trabaja con distintas marcas para enseñar los productos a sus 'followers'. En su última colaboración con el Corte Inglés, creó un centro de mesa con las nuevas piezas de su colección de verano.

Gracias a la alfarería se pueden elaborar piezas espectaculares con diferentes tipos de formas, dibujos y decoraciones. Amante del arte de la mesa, Beatriz explica que los 'lebrillos' se encuentran en tendencia. Esta pieza, tiene una forma similar a la de un cuenco grande. Se puede encontrar como objeto de decoración, colgado en las paredes de muchas casas.

"Los motivos que más me gustan de Talavera son los helechos, que tienen un borde en azul y blanco", añade la decoradora. El diseño, tiene clara influencia oriental, y por ello se denomina también 'serie chinesca'. Se comienza a elaborar en el siglo XVII, y están inspirados en las porcelanas chinas y en sus copias holandesas. Los motivos de decoración están pintados a mano alzada, en azul cobalto sobre blanco y representan en el ala del plato hojas de helecho, de ahí la denominación que recibe.

La decoración azul sobre blanco tiene infinidad de diseños, entre ellos podemos encontrar piezas pintadas de azul con una orla de hojas de parra y en el centro golondrinas, o bien cualquier otro tipo de animal. Tras el éxito y popularización que tuvo esta 'seria chinesca', se continuó produciendo tiempo después. De hecho a día de hoy, podemos encontrarla en cualquier taller artesanal de Talavera.

Potenciar y preservar la cerámica es el objetivo para cuidar este oficio artesanal. Pero, lo es aún más, que se dé a conocer la alfarería de Talavera a nivel internacional para que siga al pie del cañón. Hasta el momento, la ciudad ha logrado estar presente en ferias internacionales, presentándose como uno de los mayores distribuidores de cerámica de la península.

De hecho, Talavera ha sido la única ciudad española en la que se ha celebrado la Summer School de Artesanía 2022. A este evento, han acudido diecisiete diseñadores nacionales e internacionales para descubrir las nuevas tendencias de la artesanía española. Además, Talavera acaba de integrarse en la Ruta Europea de Ciudades de la Cerámica, otro proyecto en pleno auge del sector.

Dar visibilidad a los artistas emergentes es una parte fundamental del relevo generacional. Por ello, se les ha brindado la oportunidad de poder presentar sus obras, en el Espacio de Artesanía de Talavera, con la colaboración de Casa Decor. El interiorista Tomás Alía ha diseñado el espacio dónde se han presentado las piezas, un lugar especial que está contando con el apoyo de la consejera de Economía y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, y del Gobierno regional de Emiliano García-Page.

No cabe duda de que es el momento oportuno para que suene por todo lo alto el nombre de Talavera y de Puente vinculado a la cerámica.

Estilo y pasión de vida

Profundidad, historia de siglos, presente y modernidad. La cerámica no sólo es una gran joya de la tradición y la actualidad de Talavera. Ni sólo un admirable oficio del que soy devoto, felizmente declarado Patrimonio de la Humanidad en 2019. La cerámica de Talavera también es una pasión y un estilo de vida. Una forma de entendernos a nosotros mismos. Siempre ha sido una preciosa tarea escudriñar azulejos y cacharrerías y leer en estas piezas maravillosas de Talavera y Puente las historias y las vidas que nos están contando. Y detenernos en sus pinceles y colores y ver la vida pasar de tantos siglos en obras únicas cuyo origen te asalta la vista y te dice de qué tierra salieron sólo con una impresión y un impacto. Las manos, el barro, los trazos. Amar Talavera es amar su artesanía mayor y el sutil encanto que vive en esos preciosos azules. El cielo. La tierra enamorada.

Así es. Uno se muere de orgullo cuando va dando vueltas por ahí y se encuentra a Talavera pintada en cualquier calle de una ciudad o cuando en una iglesia a trasmano aparece una pared de azulejos o una simple farmacia inesperada a mil kilómetros respira en sus estantes el barro talaverano. Qué bonito es eso. Palacios, casas, paradores, claustros y fuentes cuentan a veces la historia de una ciudad que llevó esa humilde belleza en su sangre y la repartió buenamente por muchas partes del mundo: con sencillez pero con la alegría y el honor del trabajo bien hecho. Bonito y humano. Tan humilde y hermoso. La cerámica de Talavera es el hilo de conexión con la historia que nos reconcilia a los talaveranos con nosotros mismos porque nos hace sentir con orgullo que esa grandeza está en nuestro gen y puede regresar algún día con fuerza. Nos sirve también, por tanto, como lección. Ojalá la estemos aprendiendo.

No sé. Desconozco el futuro que tengan por delante nuestros artesanos y nuestra cerámica, aunque quisiera ver con optimismo esa raíz que todavía existe y que nunca murió, perdurando en los siglos. La declaración de Patrimonio de la Humanidad llegó por ese hecho profundo y está significando un asombroso impulso. Un trabajo de héroes o de locos. O de héroes y locos. Hay un camino andado que nunca ha dejado de andarse y esa ruta de profundidad tiene pasado y futuro pero sobre todo tiene presente, el que nosotros seamos capaces de darle en este momento en el que nos toca sumar. Los resultados están siendo buenos. Esa ebullición de la cerámica talaverana que vemos en los últimos años, o que a mí me lo parece, no puede ser más que un signo de esperanza y de que las cosas pueden volver a ir bien, así que bienvenidas sean todas las iniciativas que se están sembrando. Hay vida. Hay esperanza y futuro. La belleza siempre vuelve.

Eusebio Cedena