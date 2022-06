Premian al Gobierno de Castilla-La Mancha por el modelo del ASTRA dentro del Plan 'X Cuenca'

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido premiado por el modelo de movilidad del servicio de transporte público regular del ASTRA en la zona interurbana de Cuenca dentro del Plan 'X Cuenca'.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha recibido en el marco del Congreso Ech4Fleet, que se ha celebrado en Madrid, el premio Tech4Fleet 2022 en la categoría de 'Organismo público', en un acto en el que ha estado acompañado por el director general de Transporte y Movilidad, Rubén Sobrino; los alcaldes de Chillarón, de Arcas y de Fuentenava de Jábaga, Vicente Reyes, Joaquín González, y Jose Luis Chamón respectivamente; el concejal de Hacienda de Cuenca, Juan Manuel Martínez; el primer teniente de alcalde de Villar de Olalla, José María Pastor; y el delegado provincial de Fomento en Cuenca, José Ignacio Benito, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este contexto, Hernando ha puesto en valor el modelo de movilidad que representa el ASTRA y ha destacado que es "poder ofrecer el que Cuenca capital y los pueblos de alrededor puedan tener un servicio que hasta ahora carecían de ello y esto es lo que nos va a permitir que haya chavales que puedan ir al instituto de una forma más fácil, que los universitarios puedan tener opciones de vivir, no solo en Cuenca capital, sino también en los pueblos de alrededor". Y en este sentido ha remarcado que "esto es darle vida a nuestros pueblos y a la capital".

Otras medidas

Asimismo, el responsable de Fomento ha destacado otras medidas puestas en marcha en el marco del Plan 'X Cuenca', como el nuevo modelo de Transporte Sensible a la Demanda o la potenciación de los servicios AVANT y AVE, ya que ha asegurado éste "es un planteamiento integral en la medida en la que hay que contar con todo el mundo y en la medida en que no solamente estamos hablando de la movilidad porque sí, sino que estamos hablando de cómo conseguir el que no exista esa desafección, esa sensación que puede originarse en otros puntos del país pero no en Cuenca, que es donde estamos llevando a cabo las medidas más pioneras de toda España".

Los servicios ASTRA de Cuenca serán varios, el ASTRA de Jábaga-Chillarón; el ASTRA de Villar de Olalla; y el ASTRA de Arcas que contará con dos líneas. Estos nuevos ASTRA beneficiarán a 4.405 personas y tendrán más de 20 paradas nuevas.

Los nuevos servicios ASTRA de Cuenca se integran dentro del Plan 'X Cuenca' para la mejora de la movilidad en la provincia conquense. Junto con la ampliación de servicios de las líneas regulares de media distancia y la implantación del transporte sensible a la demanda, los servicios ASTRA completan la mejora de la movilidad de competencia autonómica.

Actualmente, existen 13 servicios ASTRA en Castilla-La Mancha, seis en Toledo y siete en Guadalajara, de los que se benefician un total de 25 municipios, siete de ellos en la provincia de Toledo y 18 en la de Guadalajara, abarcando una población total de 125.000 habitantes.

