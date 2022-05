'Servicios mínimos' del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha como protesta

El grupo popular de las Cortes escenificará su descontento con la decisión de la cámara de no celebrar un debate monográfico sobre modelo fiscal, a iniciativa suya, y solo los dos diputados del PP que intervendrán en el pleno de este jueves seguirán los debates desde el plenario, aunque el grupo al completo sí acudirá a votar.

La vicepresidenta segunda de la cámara y diputada del PP en las Cortes, Ana Guarinos, ha anunciado esta medida en una rueda de prensa previa al inicio de la sesión plenaria, en la que se debate sobre sanidad y educación, a propuesta del grupo Ciudadanos, ya que el grupo popular no propuso ningún punto para este pleno porque se marchó de la reunión de la Junta de Portavoces, celebrada este lunes, tras el rechazo de este órgano a celebrar este jueves un pleno monográfico sobre impuestos.

Guarinos, que ha tachado de "cacicada" esta decisión por parte del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha precisado que solo seguirán el debate desde el salón de plenos los portavoces del PP en sendas materias, de forma que intervendrán los diputados Benjamín Prieto, encargado de educación, y Juan Antonio Moreno Moya, portavoz 'popular' de sanidad.

Para Guarinos, la decisión de que el resto de diputados no sigan los debates desde el salón de plenos sino desde sus despachos no es una falta de respeto a la cámara ni al resto de grupos, pues ha indicado que el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, "seguro que tampoco está y eso no se ve como una falta de respeto".

La diputada 'popular' ha criticado que el hecho de no dar luz verde a un pleno monográfico sobre fiscalidad se debe al "miedo y la cobardía" del presidente del Ejecutivo regional a debatir con el presidente del PP regional, Paco Núñez, para contraponer modelos fiscales, toda vez que ha considerado que García-Page "no tiene propuestas".

El PSOE habla de "esperpento"

Por su parte, el grupo socialista en las Cortes ha tachado esta acción de "esperpento." La portavoz socialista en el parlamento regional, Ana Isabel Abengózar, ha considerado en una rueda de prensa posterior a la de Guarinos que este gesto es "poco serio" y que el grupo popular tiene "poca seriedad, poco rigor, poca preocupación por Castilla-La Mancha ni por nada que le acontezca".

Abengózar ha cuestionado el "curioso concepto de democracia" del PP tras el rechazo al pleno monográfico sobre fiscalidad y ha señalado que es "un poco como el Scattergories, que si no se acepta pulpo como animal de compañía se enfadan", si bien ha apuntado que en las Cortes ya se ha abordado en 11 ocasiones la fiscalidad en debates generales propuestos por el PP, además de que el tema también se ha tratado en el debate sobre el Estado de la Región y en los debates sobre presupuestos.

Asimismo, Abengózar ha recordado que en este pleno se debate sobre sanidad y educación a propuesta de Cs y ha señalado que "no se va a debatir sobre nada más porque el PP no ha querido".

Y tras el argumento del PP de que no es una falta de respeto al resto de grupos y a la cámara la ausencia de diputados durante los debates porque tampoco acude habitualmente el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, y solo está en las votaciones, Abengózar ha mostrado su "estupor" ante esta afirmación, pues ha señalado que García-Page "cuando no está en las Cortes está con cualquier colectivo, dando solución o escuchando, poniendo en marcha alguna medida que va en benevicio de la tierra".

"Es el presidente de la región, cuando no está en la cámara está gestionando", ha resaltado la portavoz del PSOE en las Cortes, que por contra ha señalado que el presidente del PP en la región, Paco Núñez, "es un diputado más y cobra como ello, tiene dedicación exclusiva y cuando no está en la cámara no está cumpliendo con su obligación", ha concluido.

