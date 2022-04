El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no ha cejado en su empeño por reclamar una bajada de impuestos al Gobierno regional "tras las 17 veces que los socialistas han votado que no" a la propuesta, por lo que la ha reclamado una vez más este jueves, a lo que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha contestado que el Gobierno de Mariano Rajoy los subió "50 veces".

"Deje de un lado la ideología socialista. Les pido el apoyo expreso al proyecto económico que ha presentado Alberto Núñez Feijóo y desoigan al señor Sánchez", ha manifestado Núñez en su intervención en el último debate parlamentario de las Cortes sobre los efectos de la política del Gobierno nacional en la economía de Castilla-La Mancha.

A su juicio, es urgente atender a las familias, a los agricultores, a los ganaderos y demás colectivos "vía bajada del IRPF", pues "la alta inflación ahoga a todos" y ven como el Gobierno socialista de Peddro Sánchez "les da la espalda". "Señores socialistas, no escuchen a la ministra de Hacienda y a Sánchez, escuchen a los que no llegan a fin de mes", ha insistido.

Paco Núñez vuelve a pedir una bajada de los impuestos.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una propuesta de resolución, que ha sido rechazada, con medidas prácticamente similares a las presentadas en el debate sobre inflación que se ha celebrado horas antes en este mismo pleno, entre las que se encuentran "bajar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros, acometer una rebaja urgente del IVA sobre el gas natural y la energía eléctrica o actuar sobre el Impuesto de Sociedades".

De su lado, la diputada del PP Lola Merino ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a los españoles a ser "un 10 % más pobres" y al presidente regional, Emiliano García-Page, de convertir a los castellano-manchegos "en los más pobres de toda España". "Pedro Sánchez es un artista del engaño y ustedes siguen el mismo paso", ha afeado Merino, preguntándose "qué vamos a hacer" con el titular de Hacienda regional pues, cuando la inflación estaba en el 5 por ciento ya la veía "preocupante" y ahora roza el 12 por ciento en la Comunidad Autónoma.

PSOE: "Son una mala copia de Vox"

Por su lado, el diputado del PSOE Antonio Sánchez ha acusado a Merino de "hablar igual" que la candidata de extrema derecha a la Presidencia francesa, Marine Le Pen, que dijo que "Macron prohibió a los negocios trabajar en la pandemia" y dio como solución la bajada de impuestos. "Por mucho que se quieran parecer a Vox, son una mala copia", ha aseverado Sánchez.

Asimismo, ha defendido que el Gobierno regional no tiene capacidad directa para atajar el problema de la inflación, poniendo en valor que Emiliano García-Page quiere recuperar a Castilla-La Mancha del "huracán del Gobierno del PP, de la crisis generada por la pandemia y del terremoto económico marcado por la guerra de Putin".

Los socialistas, en su propuesta de resolución, que ha sido aprobada, piden que las Cortes insten al Gobierno regional a continuar desarrollando una política económica que tenga el objetivo de garantizar la prestación de servicios públicos, así como mantener el compromiso adquirido con los agentes sociales de no incrementar la presión fiscal y continuar trabajando sobre las bases del diálogo social, la participación y la transparencia.

Por su lado, el diputado de Cs Javier Sevilla ha argumentado que su grupo no ha presentado propuesta de resolución en este debate porque mejorar la estructura económica del Estado no se reduce a "cuatro líneas", aunque sí ha mencionado alguna de las recetas que la formación naranja llevaría a cabo "si gobernara", como "cambiar la educación, cambiar las políticas energéticas o deflactar las tarifas de IRPF".

Piden un monográfico a Núñez

Para cerrar el debate, el consejero de Hacienda ha defendido varios indicadores económicos positivos en la región en materia de turismo, bajada del desempleo o industria y ha mencionado que Castilla-La Mancha ocupa el puesto doce en presión fiscal a nivel nacional.

Tras agradecer a Núñez que haya dedicado "cinco minutos" a defender sus medidas en materia impositiva, ha señalado que "este debate se ha planteado porque el PP no tenía nada mejor que hacer", criticando que defienden medidas que no son avaladas ni por los técnicos ni por el Banco de España.

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruíz Molina, interviene en el pleno.

"No he sido capaz de profundizar en ellas --en las propuestas del PP--. Dedique un monográfico a cada una", ha aseverado el titular de Hacienda, replicando también al presidente de los 'populares' que si el PSOE ha votado que no 17 veces a las mismas, Rajoy subió impuestos hasta 50 veces.

Además, ha tenido palabras para Lola Merino, a la que ha dicho que va a ser la primera "tránsfuga en irse a Vox", junto a su compañera Ana Guarinos, porque lo que representa el PP regional "se le queda la izquierda de lo que tiene en la cabeza" esta parlamentaria.